4000余个岗位等您来选！洛阳市总工会线上专场招聘会4月1日至30日举办

昨日，记者从市总工会获悉，为扩大就业渠道，帮助用工单位解决用工需求，引导求职人员实现就地就近就业，市总工会将于4月1日至30日举办“工会送岗位，乐业在洛阳”春季就业服务推进会暨新就业形态劳动者线上专场招聘会。

昨日，记者从市总工会获悉，为扩大就业渠道，帮助用工单位解决用工需求，引导求职人员实现就地就近就业，市总工会将于4月1日至30日举办“工会送岗位，乐业在洛阳”春季就业服务推进会暨新就业形态劳动者线上专场招聘会。

此次招聘会旨在帮助因疫情滞留洛阳的务工人员、困难企业下岗待业人员、有转移就业意愿的农村劳动力、返乡返岗农民工、新就业形态劳动者、困难职工及其家庭成员、青年失业人员等劳动者解决就业问题。

此次招聘会共吸引来自装备制造、餐饮住宿、商场销售等领域的140多家企业参与，提供岗位4000余个。求职者可通过“洛阳市总工会”微信公众号、“洛工惠”手机客户端及“职工招聘”微信小程序查看招聘岗位和工资待遇，直接与意向单位实时沟通，或利用线上平台进行视频面试。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 任旭东）

附：岗位信息