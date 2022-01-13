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新安县助企业通过知识产权质押融资5770万元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.31 08:36

　　近日，在位于新安县洛新产业集聚区的洛阳月星新能源科技有限公司内，一批批中高端锂离子数码、动力及储能电池负极材料陆续下线，“奔赴”沿海地区。

　　“洛阳市企业技术中心”“知识产权强企”“河南省科技小巨人(培育)企业”……如今，这家锂离子电池负极材料高新技术企业已成长为我市的“产业明星”。

　　实际上，这份成绩单来之不易。曾经，月星新能源公司因项目发展急需流动资金。在得知情况后，新安县市场监管局积极与银行机构协调沟通，最终与洛阳农商银行达成合作——通过知识产权质押为该企业融资2970万元。

　　“相比普通贷款，知识产权质押融资大大减少了财务费用。”提及此事，该企业负责人十分感慨，“这笔钱很快就到账了，高效又划算。”

　　月星新能源公司的经历，是新安县重视知识产权保护和市场化运营的缩影。

　　自“万人助万企”活动开展以来，为更好优化营商环境，推动知识产权市场化运营，新安县市场监管局成立知识产权服务运营中心领导小组，结合该县主导产业，整理出《新安县铝钛钨钼产业知识产权运营中心建设方案》等，供专家评审。去年8月，经市知识产权运营服务体系建设工作领导小组批准，新安县设立洛阳市有色金属合金制造产业知识产权运营中心。

　　该运营中心在正式运行后，通过知识产权质押融资，配合财政补助扶持企业。截至目前，新安县有28家企业开展知识产权贯标认证，10家通过知识产权贯标认证。其中，河南新开源石化管道有限公司被评为河南省知识产权示范企业，获奖补15万元；洛阳市王力重工有限公司等多家企业通过洛阳市知识产权强企认定；月星新能源、洛阳市大资塑业有限公司等4家企业通过知识产权质押融资5770万元。

　　企业“知本”变资本，新安县走出了一条知识产权市场化运营好路子。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 高月 邵利)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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