安全文明祭扫是最好的告慰

清明节临近，一些市民为避免扎堆儿，预约前往陵园祭扫。各大陵园纷纷实行预约、错峰、限流祭扫，禁烧纸钱，改用鲜花，倡导市民安全文明祭扫。

清明节临近，一些市民为避免扎堆儿，预约前往陵园祭扫。各大陵园纷纷实行预约、错峰、限流祭扫，禁烧纸钱，改用鲜花，倡导市民安全文明祭扫。

“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。”清明节前后到墓地祭扫，是一种延续千年的民俗，寄托了生者对逝者、后人对先人的哀思和缅怀。过去两年多，疫情的阴影挥之不去，一面是疫情防控的严峻形势，一面是清明节祭扫的追思之情，如何做好二者的平衡，考验着人们的智慧。

经历疫情，大家更懂得生命和健康的可贵。近期，我国疫情多发、频发，已涉及28个省份，传播面广、防控难度大、形势依然严峻。在这种形势下祭扫，应把亲人的平安摆在第一位。如果身在外地，也要适当调节情绪，响应安全祭扫不返乡的倡导；即便本地居民外出扫墓，也要预约和错峰进行，同时做好个人防护，避免出现聚集性疫情。这是对个人负责，更是对家庭、对社会负责。保护好自己和家人，就是对先人和逝者最好的告慰。

当然，即便不是为了疫情，人们的清明祭扫习惯也在逐渐改变。在不少陵园，以往那种“祭品越烧越多、鞭炮越放越响、排场越来越大”的不文明现象已很难见到，“丝带寄哀思”“鲜花替纸钱”成为新风尚，网络祭扫、代为祭扫、家庭追思会等文明低碳的祭扫方式，成为人们的新选择。可见，清明节祭扫并非一成不变，在确保安全的前提下，文明祭扫是移风易俗的必然趋势。“心祭”胜于“形祭”，只要心中充满对逝去亲人的眷恋，无论祭拜仪式怎么变，永远不变的是心中那份追思。

清明时节，安全文明祭扫是最好的缅怀。面对祭扫新变化，我们不妨以平和的心态去理解和支持。不扎堆儿、不聚集，遵守预约、扫码、限流、戴口罩等出行要求，将安全文明祭扫变成每个人、每个家庭的自觉选择，过一个更加“清明”的清明节。(洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭)