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皇家园林九洲池
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2022.03.31 08:22
满园春色九洲池

　　一场春雨过后，隋唐洛阳城九洲池遗址公园内，已有牡丹绽开笑颜。

　　隋唐时期的九洲池，是著名的皇家园林。隋唐洛阳城宫城位于城市西北角的高冈之上，宫城内修建有九洲池，引谷水入城。

　　作为宫城御苑，九洲池主要供皇帝、妃嫔、公主、皇子等居住，标志建筑有瑶光殿、琉璃亭等。

　　据史料记载，九洲池是一个人工湖，池内有多处洲岛，以喻东海之九洲，故名九洲池。

　　岛与岛以虹桥相连，沿岸绿树成荫，建有各具特色的庭院。各个景点以廊庑相接，有分有合，有机地成为一个整体。

　　九洲池“广水无山”，平地筑园，以大面积的水景为主，根据考古实测，隋唐时期九洲池水域面积达139250平方米，那可真是“纳千顷之汪洋，收四时之烂漫”。

　　北宋年间，虽然洛阳是西京，政治地位很高，但随着国力的衰退和审美情趣的转变，九洲池规模已远不如隋唐时期。五代以后，九洲池逐渐衰落，遭到废弃。

　　“花气袭人知骤暖，鹊声穿树喜新晴”，九洲池内鸟鱼翔泳，花卉罗植。尤其值得一提的是，如今，九洲池里有近100棵高约两米的牡丹树，这些牡丹树树龄超过百年，单棵开花数量接近百朵。

　　作为皇家园林的九洲池，位于宫城之内，发生了许多重要的历史事件。

　　公元687年，武则天命令拆除紫微城的乾元殿修建明堂。后来，她又命薛怀义修筑天堂。

　　因为修建天堂有功，薛怀义行事也越来越跋扈，武则天对他渐渐冷淡。

　　公元695年，心怀不满的薛怀义火烧天堂，火借风势越烧越旺，很快天堂就成了一片火海，大火继续蔓延，把明堂也烧着了。薛怀义的这一行为，令武则天非常生气，半个多月后，她命人将薛怀义殴杀于九洲池瑶光殿前的树下。

　　九洲池也见证了盛唐帝国和西域的交往。

　　唐玄宗天宝年间，西域大宛进贡了六匹汗血宝马。

　　李隆基喜骑射，尤其爱马。他看到这六匹马后，非常喜欢，命宫廷画师将它们的形象绘于九洲池内的瑶光殿上。

　　一千多年过去了，当年的皇家园林遗址上，隋唐洛阳城九州池遗址公园以崭新的面貌展现在世人面前，与东邻天堂和明堂遗址区连为一体，成为洛阳市展示隋唐文化的新亮点。（洛报融媒·洛阳网记者 刘永娟 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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