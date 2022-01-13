提醒！警惕以“养老服务”为幌子的非法集资骗局

近期，一些机构和企业打着“养老服务”“健康养老”等名义，以“高利息、高回报”为诱饵实施非法集资活动吸收老年人资金，存在重大风险隐患。市处非办提醒市民应仔细辨别。

近期，一些机构和企业打着“养老服务”“健康养老”等名义，以“高利息、高回报”为诱饵实施非法集资活动吸收老年人资金，存在重大风险隐患。市处非办提醒市民应仔细辨别。

案例

“级别最高的翡翠会员消费满25600元，每天返现130元，最终返利高达64320元……”近年，“老妈乐”公司曾在全国28个省市设立门店。3年间，先后有北京、江苏、辽宁、河南、河北、山西等多地老人受骗。前不久，辽宁营口、盘锦等地法院先后公布判决结果，两家“老妈乐”店长获刑，营口的解某某和盘锦的张某某均因非法吸收公众存款罪，分别获刑四年和一年零一个月。

解析

市处非办工作人员表示，在涉老诈骗案件中，非法集资占很大比例，其中以“养老服务”“健康养老”等名义实施的集资诈骗呈上升趋势，主要包括以下类型：

以提供“养老服务”为名义的非法集资。一些养老服务机构明显超过床位供给能力承诺服务，或超出可持续赢利水平承诺还本付息，以预交“养老服务费用”等名义，收取高额会员费、保证金等形式非法集资。

以投资“养老项目”为名义的非法集资。一些机构以投资为幌子，以销售虚构的养老公寓等名义，通过返本销售、售后返租等形式非法集资。

以销售“老年产品”为名义的非法集资。一些企业以销售“老年产品”为名义，采取商品回购、寄存代售等方式欺骗、诱导老年群体，实施非法集资行为。

以“以房养老”为名义的非法集资。一些企业打着“以房养老”的旗号，诱使老年人签订协议，抵押房屋以获得出借资金，再将资金购买其“理财产品”，并承诺给付高额利息等进行非法集资。

提醒

市处非办提醒广大老年朋友要擦亮眼睛，谨防上当受骗，发现上述类型的非法集资行为，请积极向有关部门举报。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 王偲）