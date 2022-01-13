老兵曹秀平：“能两次参加国庆阅兵，是我一生的荣耀！”

近日，记者应邀上门见到86岁的曹秀平时，他正在整理抽屉里的一双白手套——他经常给我市中小学生做公益讲座，讲座上的他总是穿着一身军装并戴着一双白手套，他说这样显得正式、庄重。

曹秀平展示“光荣在党50年”纪念章

近日，记者应邀上门见到86岁的曹秀平时，他正在整理抽屉里的一双白手套——他经常给我市中小学生做公益讲座，讲座上的他总是穿着一身军装并戴着一双白手套，他说这样显得正式、庄重。

曹秀平是我市军队离退休干部第四休养所的一名老干部，也是市关工委爱国主义教育团成员，曾任原武警郑州指挥学校副校长。1958年、1959年，他连续两年参加国庆阅兵。

参加国庆阅兵时的动作要领，他记了60多年

“大拇指指尖放在食指关节中部，四指并拢，呈半圆半弧形，手心向内微向下……”虽然已过去60多年了，但对1958年、1959年参加国庆阅兵时的动作要领，86岁的曹秀平仍记忆犹新。他说：“能两次参加国庆阅兵，是我一生的荣耀！”

曹秀平祖籍河南南阳，1955年考入原郑州炮兵学校。1958年，他有幸被编入该校受阅人员徒步方队，参加当年的国庆阅兵。

“听到这个消息后，我感到无比自豪！”曹秀平说，他们从当年3月初一直训练到9月底，“当时对阅兵方队的要求是：站1个小时不走样，正步100米不变形，我们一天要训练十几个小时”。

踢脚高度为30厘米，步幅为75厘米，摆头位置45度，每分钟113步……这些关键节点必须分秒不差，整齐划一。说着，曹秀平起身展示了这些动作要领，只见他目光笃定，动作铿锵有力。曹秀平说，因长期训练，战士们磨破鞋、磨烂裤子是常有的事儿，为此，每个方队都专门配了钉匠和缝纫工。

1959年，曹秀平又光荣地参加了国庆阅兵。

舍小家为大家，退休后一家人才算生活在一起

1959年秋，从北京回到郑州，曹秀平接到了新的任务——甘肃武威将成立某炮校分队，急需人才。于是，他背上行囊，再次出发……因国家需要，他先后辗转多个城市，在部队一干就是20多年。

“当兵的是块砖，哪里需要哪里搬。”这是曹秀平经常挂在嘴边的一句话，他也因此与家人长期分隔两地。

直到1979年，曹秀平被安排到洛阳工作，家人才办理了随军手续，可家人刚到洛阳，他又被调到郑州，任原武警郑州指挥学校副校长。

直到1992年退休后，曹秀平才真正稳定下来，跟家人长期一起生活。

返校归队路上，他们合力擒歹徒

曹秀平珍藏着很多物件儿：曾获发明专利的警用弹枪口发射装置，他参与编写的书和所获的荣誉证书等。其中有个大件儿，长近2米，半米多高，这是30多年前一名被他救下的女司机及其家人赠予他的一块匾，上写着：赠给英雄的人民卫士。

那是1990年9月的一天傍晚，曹秀平在返校归队途中，见一女子从车上滚下来呼救，车里，一个歹徒正扭动着女司机没拔下来的车钥匙，准备劫车逃跑。当时天色已黑，过往车辆都没停下。

“哪里逃！”曹秀平大吼一声，同行的几名战士大步冲上去，他们最终在一个电线杆旁擒获歹徒，并将人扭送至公安机关。次日，获救女司机及其家人送来了这块匾。

这件“夜擒劫车贼”的事儿当年还被《河南日报》《河南法制报》等多家媒体报道。