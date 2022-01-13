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涧西区38号街坊：老小区装上新路灯 “照亮”居民幸福路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.31 08:32

　　“这灯亮了，俺心里除了高兴就是感谢！”28日晚，涧西区长春社区38号街坊居民郭秀萍指着家门口刚刚亮起的路灯说，全小区都装上了照明灯，其中一盏还装在了她家单元楼的入口附近，“以前天黑后都不敢出门，现在晚饭后也能出去遛遛弯了”。

　　郭秀萍今年60岁，已在38号街坊住了27年，她患有小儿麻痹症，前几年还得过一次脑梗，出行成了难事，但为了避免肌肉萎缩，她每天要坚持一定的运动量。“之前，小区里没有路灯，天色一暗我就看不清路，数不清在小区里摔过多少跤。”郭秀萍说，38号街坊里多数都是老住户，小区的夜间照明问题让很多人苦恼，也有一些人因此搬了家，眼瞅着老街坊越来越少，她心里时常感觉空落落的。

　　改变发生在3月中旬。长春社区党委联合38号街坊的“红色物业”国润物业党支部，在经过全面的民意调查后生成了居民的“心愿清单”，其中在小区增设公共照明设备成为“民心所向”。说干就干，在经过系统地踩点和规划后，国润物业以资金垫付方式为小区安装了52盏太阳能LED照明灯，初步解决了小区夜间照明难题。同时，为最大限度地提高社区居民生活的安全性，物业公司还在小区安装了56台红外监控设备，配合路灯照明实现全小区清晰监控全覆盖。

　　“以前，我也想过要搬家，现在我哪里都不去，安心在这里养老了。”郭秀萍说，现在小区不仅环境干净整齐，硬件基础设施也在不断完善，许多搬走的老邻居都搬了回来。

　　长春社区党委书记何谦介绍，涧西区38号街坊共有13栋楼500多套住房，而此前实际入住的仅有300余户，搬离小区的住户确实不少。自去年以来，随着聘用“红色物业”、老旧小区供热改造、增设公共照明、安装摄像头等社区创建工作的步步推进，小区越来越美，居民的幸福指数也不断提高。以小区21号楼为例，原先36套住房中18套是空房，而今年春节后，已陆续有6户居民搬了回来，小区整体回迁率持续走高。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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