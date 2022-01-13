3月30日是国际医生节。疫情防控期间，洛阳医务工作者身穿白衣冲锋陷阵，为群众的生命安全与身体健康保驾护航。

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医者仁义，亘古至今。河洛名医悬壶济世、治病救人，前赴后继，代代相传，故事很多。

衙门里的“坐堂医”

洛阳街头有不少张仲景大药房。张仲景是东汉医学家，本名张机，字仲景，是咱河南老乡。

他少时读到东周名医扁鹊的故事，立志学医救人，四处拜师，精进医术。然而他出身官宦人家，按当时的惯例要走仕途。

朝廷任命张仲景为长沙太守，当了官就不可随意出入民宅，张仲景却想当医生，这咋办？为了方便百姓就医，张仲景把诊所搬进公堂，每月农历初一、十五，大开衙门接诊。

太守坐堂行医前所未有、轰动四方，各地患者排队来找张仲景看病。此后，人们把坐在药铺里给人治病的医生通称为“坐堂医”。

东汉末年，董卓火烧洛阳城，天灾人祸，瘟疫横行。张仲景心忧苍生，辞官行医，博采众方，穷尽毕生心血，著成《伤寒杂病论》——我国第一部临床医学专著。

此书以辨证论治原则，概括了中医选方用药法则，收录了两三百个中药方剂，被奉为“方书之祖”。它不仅为我国中医学的发展作出了重要贡献，还惠及日本、朝鲜、新加坡等国，推动了东南亚的医学进步。

书中方剂在现代卫生保健中仍发挥着巨大作用，诸如治疗肺炎的麻黄杏仁石膏甘草汤，治疗急慢性阑尾炎的大黄牡丹皮汤等，乃临床常用良方。

后世敬仰张仲景的医术和医德，尊他为“医圣”。

宫廷御医名冠京城

隋唐京城在洛阳。那时，活跃在宫廷内外的御医闪耀历史舞台，其中佼佼者要数巢元方和张文仲。

巢元方是隋代太医署一把手，医术高明，精通医理。

隋炀帝迁都洛阳后，太医署——中国最早的官办医学教育机构设在洛阳。巢元方起初在太医署当老师带徒弟，为国家培养医疗人才，人称太医博士。后来，他被任命为太医令，掌管国家医疗事务。

《开河记》里说，隋炀帝下诏开凿大运河，命官员麻叔谋总管工程。麻叔谋患了风逆病，关节疼痛，多方求医无效。隋炀帝特派巢元方为其诊治。

巢元方一把脉，说：“风入腠理，病在胸臆，整点儿嫩羊肉，掺上药蒸熟服用，马上就好！”麻叔谋谨遵医嘱，药还没吃完就痊愈了。

让巢元方留名青史的，是他带队编撰的医书《诸病源候论》——我国第一部论述疾病病因、症候的医学理论专著。

此书好比一部病理学百科全书，分析、记录了隋朝已知的各种疾病的病因、症候，有助于医者辨明病因，对症施药，行医救人。书中提到消渴病会造成身体水肿，这是我国医学史上有关糖尿病并发症的最早记载。

张文仲是唐代御医，著有《疗风气诸方》《张文仲灸经》《随身备急方》《四时常服及轻重大小诸方》等医书，影响深远。

《旧唐书》《新唐书》记载，武则天执政时期，京城推选名医，“诸医咸推文仲等三人为首”。当时，唐高宗长居洛阳，风疾发作时头晕目眩，痛苦不堪，喝什么药都没用。张文仲建议针刺头部穴位，适度放血。

针刺头部很危险，其他医生怕担责任，都不敢在皇帝头上冒这个险，张文仲却将个人生死置之度外，一心只想治病救人。

果然，武则天一听要针刺皇帝，就想杀了张文仲，幸亏唐高宗求治心切制止了她。

针刺治疗之后，唐高宗神清目明。武则天很高兴，激动地给张文仲点赞：“天赐我师！”

跨界良医长寿有秘诀

唐代刘禹锡以写诗著称，被誉为“诗豪”。他的诗豪迈旷达，譬如“晴空一鹤排云上，便引诗情到碧霄”“沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春”，连“诗魔”白居易都佩服。

鲜为人知的是，刘禹锡医术过人，药方书《传信方》就出自他手。

刘禹锡是咱洛阳老乡，为官多年，时人皆道他有宰相之才，只是他仕途不顺，屡屡被贬，且身体羸弱，病痛缠身。

所幸刘禹锡乐观豁达，生活态度积极。他利用闲暇自学医术，久病成医。亲友生了病，他基本上都能治。

他曾被派到岭南当连州(今广东清远)刺史，当地荒凉偏僻、疾病流行，他为民心忧，遂向在广西工作的同事柳宗元寻求偏方。柳宗元把在柳州收集的偏方寄给刘禹锡，刘禹锡推而广之，帮许多百姓摆脱病痛困扰。

此后，刘禹锡搜集各地偏方，编撰了药方书《传信方》，书中收录的药方都经过实践检验，疗效可靠，值得信赖。比如用槐枝丸治痔疮，用大豆、生姜治腹胀等。

由于所录药方药材易得、用法简单、疗效显著，《传信方》备受历代医家推崇，在朝鲜、日本等国也广为流传。元代后此书逐渐失传，所幸部分药方被其他医学典籍引用，保留至今。

刘禹锡晚年长居洛阳，和白居易诗酒唱和，活到了71岁，在古代可谓长寿。他的养生心得是“生疾不必太忧心，三治七养谨而慎”。

保持乐观心态，生病时别太焦虑，三分治，七分养，愿人人都能健康长寿。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）