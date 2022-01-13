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男子本想出借信用卡挣利息 结果欠款20万余元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.31 08:28

　　近日，伊川县人民法院审理了这样一起案件：一名男子将自己的信用卡转借他人，本想赚点儿利息，没想到最终背上了20万余元的银行欠款。

　　本想挣点儿利息，结果欠款20万余元

　　2013年，王某以做生意需要资金周转为由向李某借钱，李某将自己的信用卡以年利率10%的利息转借给王某，约定借卡期限为1年，借期内王某必须遵守信用卡使用规则，承担使用期间的所有还款责任，若未按时还款，则承担2万元损失费。

　　谁知借卡期满后，王某以各种理由推托，直至2018年8月才把信用卡还给李某。其间，王某共计向李某支付利息9万元。

　　李某拿回信用卡后，发现信用卡欠款20万余元，他多次向王某讨要无果，只得自己清偿。2021年年底，李某以民间借贷为由向法院提起诉讼。

　　套取金融机构贷款转贷，法院认定民间借贷合同无效

　　伊川县人民法院审理认为，在本案中，原告李某、被告王某虽订立了“借款协议”，但李某并未出借自己的资金给王某，而是将自己的信用卡借给王某使用，由王某通过刷卡套取银行贷款。

　　本案法官梁要轩介绍，根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条规定，套取金融机构贷款转贷的，人民法院应当认定民间借贷合同无效。该规定对不使用自有资金，套取金融机构贷款转贷的行为进行了否定性评价，因此，李某和王某之间不存在合法的民间借贷合同关系。

　　另外，《中华人民共和国民法典》第一百五十七条规定，民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失。因此，王某应该赔偿李某支付的20万余元清偿信用卡损失。同时，因合同无效，李某收取的9万元利息也不受法律保护，而是冲抵王某给李某造成的损失。

　　最终，法院依法认定双方签订的“借款协议”无效，判决由被告王某赔偿原告李某11万余元及利息。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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