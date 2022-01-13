洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

今日洛阳全区多云 气温9℃到19℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.03.31 08:00

　　今天是3月的最后一天，注定要以冷空气收尾。昨天，洛阳最高气温只有16℃，天空灰蒙蒙的，空气质量指数显示为轻度污染。

　　据最新气象资料分析，受弱冷空气和高空短波槽影响，今明两天，洛阳气温不高，风力较大，预计今天白天，全区多云，东北风3级到4级，气温9℃到19℃；今天夜里到明天白天，全区晴天转多云，偏东风3级到4级，气温10℃到17℃。

　　春季，大风经常成为天气舞台上的“主角”，气象专家介绍，每年春季(3月至5月)，由于冷空气势力逐渐变弱，暖空气势力渐强，两者激烈交汇，在较量中来回推动，就容易形成大风天气。气象大数据显示，我国春季出现大风的概率最大。在省会级城市中，有21个城市出现大风日数最多的季节是春季，其中就有洛阳的邻居郑州。我国大部分地区春季的平均风力也是最大的，有些城市春季风速能比其他季节高出两成。

　　从气象学的角度讲，春季大风午后多发，如果不是有较强高低压系统进入并影响我国，导致连续几天持续有风的话，在多数春天有风的日子里，风速和风力最大时段应该在每天11时到16时。这是因为，每天时段不同，太阳直射地面的角度也不同，晴天中午前后属于一天中气温最高、光照强度最大的时段，地面空气被强光、高温加热得更快，近地面的空气温度更高，产生的空气上下对流运动更旺盛，风“动量下传”的速度也更快。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 待云开疫散，孟津“伯乐”邀您到这儿转转
    待云开疫散，孟津“伯乐”邀您到这儿转转
    待云开疫散，孟津“伯乐”邀您到这儿转转
        邙山是洛阳悠久历史的一个缩影，在这里，随便拎出一个村落，都有一段响当当的历史，比如孟津的伯乐村。
  • ·读千古奇才传说，赴云梦探寻遗迹
  • ·除了安乐窝，您是否听过邵雍的这些传说
  • ·程韩黄激战大谷关 孙坚一战名扬四海
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳部分城市区进行管控并开展全员核...
  • 今日7时起，洛阳老城区将开展第二轮全...
  • 非必要不远游、非必要不返洛！洛阳疾...
  • 工作“996”“白加黑”，还不给加班费...
  • 洛阳中心城区6条公交线路将延长运营时间
  • 省实验中学洛阳学校正式揭牌 预计6月...
  • 回归公益属性！洛阳市东方人民医院揭牌
  • 洛阳多部门联合发布相关通告 禁止生产...
  • 江凌到新安县调研产业发展工作
  • 洛阳市相关部门发布2022年清明节文明...
    		•
    百姓呼声
    白马寺、玄奘寺风景日戳是否可以正常加盖
    网友咨询：我市支持自己上传身份证照片吗
    精彩图片
    洛阳单体最大跨河供热...
    中国国花园：牡丹初放...
    老城区：加快推进老年...
    中国一拖：抓紧生产 产...
    精彩热帖

    海棠花

    春日洛浦

    芳容初露

    娇媚的西府海棠
    /玩车漫记（上）
    /【光影瞬间】海棠花开正鲜艳 鸟儿也把高枝
    /【石子之眼】雨后......
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605