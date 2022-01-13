今日洛阳全区多云 气温9℃到19℃

预计洛阳今日白天，全区多云，东北风3级到4级，气温9℃到19℃。

今天是3月的最后一天，注定要以冷空气收尾。昨天，洛阳最高气温只有16℃，天空灰蒙蒙的，空气质量指数显示为轻度污染。

据最新气象资料分析，受弱冷空气和高空短波槽影响，今明两天，洛阳气温不高，风力较大，预计今天白天，全区多云，东北风3级到4级，气温9℃到19℃；今天夜里到明天白天，全区晴天转多云，偏东风3级到4级，气温10℃到17℃。

春季，大风经常成为天气舞台上的“主角”，气象专家介绍，每年春季(3月至5月)，由于冷空气势力逐渐变弱，暖空气势力渐强，两者激烈交汇，在较量中来回推动，就容易形成大风天气。气象大数据显示，我国春季出现大风的概率最大。在省会级城市中，有21个城市出现大风日数最多的季节是春季，其中就有洛阳的邻居郑州。我国大部分地区春季的平均风力也是最大的，有些城市春季风速能比其他季节高出两成。

从气象学的角度讲，春季大风午后多发，如果不是有较强高低压系统进入并影响我国，导致连续几天持续有风的话，在多数春天有风的日子里，风速和风力最大时段应该在每天11时到16时。这是因为，每天时段不同，太阳直射地面的角度也不同，晴天中午前后属于一天中气温最高、光照强度最大的时段，地面空气被强光、高温加热得更快，近地面的空气温度更高，产生的空气上下对流运动更旺盛，风“动量下传”的速度也更快。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)