今日7时起，洛阳老城区将开展第二轮全员核酸检测

31日凌晨，记者从老城区疫情防控指挥部获悉，该区将于2022年3月31日7时起开展第二轮全员核酸检测。

31日凌晨，记者从老城区疫情防控指挥部获悉，该区将于2022年3月31日7时起开展第二轮全员核酸检测。 31日凌晨，记者从老城区疫情防控指挥部获悉，该区将于2022年3月31日7时起开展第二轮全员核酸检测。 该区疫情防控指挥部相关负责人介绍，为应对当前疫情防控严峻复杂形势，根据市委、市政府工作安排，经老城区疫情防控指挥部研究，决定于2022年3月31日7时起开展第二轮全员核酸检测。 据悉，届时，老城区所有小区将进行封闭管理，核酸检测采样结束后请立即返回家中，结果未出前，所有人员暂时居家，不得离开小区。 老城区疫情防控指挥部感谢广大居民对此次全员核酸检测工作的积极配合，希望携起手来共渡难关，抗疫必胜！ 同时提醒，请广大居民自觉服从工作人员的安排，无需紧张恐慌，不驻留聚集围观，不拍照录像，不在网络社交媒体随意转发现场相关内容，不造谣、不传谣。对传播不实内容和散布谣言者，将依法依规追究相关责任。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 石智卫）