洛阳部分城市区进行管控并开展全员核酸检测

2022年3月30日晚，我市瀍河区发现1例新冠肺炎确诊患者和2例新冠肺炎无症状感染者。 关于对我市部分城市区进行管控并开展

全员核酸检测的通告 2022年3月30日晚，我市瀍河区发现1例新冠肺炎确诊患者和2例新冠肺炎无症状感染者。为切实保障人民群众生命安全和身体健康，快速有效阻断疫情扩散，依据相关法律法规和疫情防控有关规定，经专家组综合分析研判疫情发展形势，现将我市瀍河区和老城区的部分区域划定为封控区、管控区、防范区，并在瀍河区和老城区开展全员核酸检测。现将有关事项通告如下： 一、对瀍河区、老城区部分区域进行管控 封控区：洛阳市第四十六中学、左右领鲜便利店(环城北路店)、徽安新城小区、洛阳市第三人民医院、治安街社区卫生服务站。 封控区内实行“封闭管理、足不出户、服务上门”管理措施，前三日每日开展一轮核酸检测，后视情调整。对因就医等确需外出人员，须经社区出具证明并做好审核登记，安排专人专车，全程做好个人防护，实行闭环管理。 管控区：环城北路以北、邙岭大道以南、常平西街以东、瀍河以西。 管控区内实行“人不出小区、严禁聚集”管理措施，前三日每日开展一轮核酸检测，后视情调整。每户每2天可安排1人在严格做好个人防护的前提下，划区域、分时段、限人数到社区指定地点购买生活物资。对因就医等确需外出的人员，由社区出具证明并做好审核登记。所有出入人员落实查证、验码、测温、登记等疫情防控措施。居家尽量佩戴口罩，减少家庭成员之间的接触，做好环境消毒、居室通风等措施。 防范区：封控区、管控区之外的其他区域(不含白马寺镇)。 非必要不进出瀍河区、老城区。停止聚集性活动，暂时关闭辖区内KTV、电影院、健身房、室内游泳馆、酒吧、洗浴中心、棋牌室等文体休闲娱乐场所，暂停培训机构线下服务。合理控制商场、超市、农贸市场等基本生活物资场所购物人数，严格落实测温、扫码、佩戴口罩等防控措施。瀍河区(除白马寺镇)、老城区公交车、出租车、网约车、客运班线暂停营运。 区域管控自发布之日起施行，并视疫情变化适时调整。 二、瀍河区(除白马寺镇)、老城区开展全员核酸检测 (一)核酸采样时间：2022年3月31日7:00—12:00 (二)采样对象：瀍河区(除白马寺镇)、老城区全体居民(含本地常住人口、流动人口、外地户籍人口等)。 (三)检测地点 核酸检测以乡镇(街道)为单位，在居住地的采样点就近采样。具体地点以通知为准。 (四)相关事宜 1.请广大居民自觉服从社区安排，按照检测要求，分批分组前往采样点，有序进行核酸采集。对拒不配合、不支持核酸检测工作，扰乱秩序及瞒报、谎报、伪造信息的人员，将依法追究相应法律责任。 2.检测过程中，请做好个人防护，全程佩戴口罩，不交谈、不聚集，与他人保持1米以上安全距离。采样后，立即返回居住地，不在现场逗留。 3.未满16周岁或患有疾病人员需在监护人陪同下前往采样点进行核酸检测；行动不便人员，请提前向所在社区报备，由社区联系上门采样。 目前，进一步的流调工作正在进行中，相关情况将及时对外公布。请广大群众不信谣、不传谣，积极配合做好疫情防控各项工作。 洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室 2022年3月31日