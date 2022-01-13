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洛阳部分城市区进行管控并开展全员核酸检测
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.31 06:59

关于对我市部分城市区进行管控并开展
全员核酸检测的通告

　　2022年3月30日晚，我市瀍河区发现1例新冠肺炎确诊患者和2例新冠肺炎无症状感染者。为切实保障人民群众生命安全和身体健康，快速有效阻断疫情扩散，依据相关法律法规和疫情防控有关规定，经专家组综合分析研判疫情发展形势，现将我市瀍河区和老城区的部分区域划定为封控区、管控区、防范区，并在瀍河区和老城区开展全员核酸检测。现将有关事项通告如下：

　　一、对瀍河区、老城区部分区域进行管控

　　封控区：洛阳市第四十六中学、左右领鲜便利店(环城北路店)、徽安新城小区、洛阳市第三人民医院、治安街社区卫生服务站。

　　封控区内实行“封闭管理、足不出户、服务上门”管理措施，前三日每日开展一轮核酸检测，后视情调整。对因就医等确需外出人员，须经社区出具证明并做好审核登记，安排专人专车，全程做好个人防护，实行闭环管理。

　　管控区：环城北路以北、邙岭大道以南、常平西街以东、瀍河以西。

　　管控区内实行“人不出小区、严禁聚集”管理措施，前三日每日开展一轮核酸检测，后视情调整。每户每2天可安排1人在严格做好个人防护的前提下，划区域、分时段、限人数到社区指定地点购买生活物资。对因就医等确需外出的人员，由社区出具证明并做好审核登记。所有出入人员落实查证、验码、测温、登记等疫情防控措施。居家尽量佩戴口罩，减少家庭成员之间的接触，做好环境消毒、居室通风等措施。

　　防范区：封控区、管控区之外的其他区域(不含白马寺镇)。

　　非必要不进出瀍河区、老城区。停止聚集性活动，暂时关闭辖区内KTV、电影院、健身房、室内游泳馆、酒吧、洗浴中心、棋牌室等文体休闲娱乐场所，暂停培训机构线下服务。合理控制商场、超市、农贸市场等基本生活物资场所购物人数，严格落实测温、扫码、佩戴口罩等防控措施。瀍河区(除白马寺镇)、老城区公交车、出租车、网约车、客运班线暂停营运。

　　区域管控自发布之日起施行，并视疫情变化适时调整。

　　二、瀍河区(除白马寺镇)、老城区开展全员核酸检测

　　(一)核酸采样时间：2022年3月31日7:00—12:00

　　(二)采样对象：瀍河区(除白马寺镇)、老城区全体居民(含本地常住人口、流动人口、外地户籍人口等)。

　　(三)检测地点

　　核酸检测以乡镇(街道)为单位，在居住地的采样点就近采样。具体地点以通知为准。

　　(四)相关事宜

　　1.请广大居民自觉服从社区安排，按照检测要求，分批分组前往采样点，有序进行核酸采集。对拒不配合、不支持核酸检测工作，扰乱秩序及瞒报、谎报、伪造信息的人员，将依法追究相应法律责任。

　　2.检测过程中，请做好个人防护，全程佩戴口罩，不交谈、不聚集，与他人保持1米以上安全距离。采样后，立即返回居住地，不在现场逗留。

　　3.未满16周岁或患有疾病人员需在监护人陪同下前往采样点进行核酸检测；行动不便人员，请提前向所在社区报备，由社区联系上门采样。

　　目前，进一步的流调工作正在进行中，相关情况将及时对外公布。请广大群众不信谣、不传谣，积极配合做好疫情防控各项工作。

　　洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室

　　2022年3月31日
[ 责任编辑：张甦 ]
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