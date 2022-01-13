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洛阳人注意！事关公积金最新政策，4月1日开始
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.30 20:26

　　前不久，洛阳住房公积金管理部门制定《住房公积金支持城镇老旧小区改造提取办法》，此事引起不少人关注。(>>>新闻详情)3月30日，洛报融媒记者从洛阳市住房公积金管理中心获悉，4月1日起，该办法实施。目前，在受理范围内的老旧小区名单已经确定，符合条件的自住住房居民可办理此项业务。

　　该中心相关部门就一些热点问题进行解答。

　　全市哪些老旧小区已纳入受理范围，查询途经是什么？

　　房屋须为已纳入洛阳市城镇老旧小区改造项目清单库的自住住房。目前，包括县域在内，全市有2072个老旧小区在清单库内，市住房公积金管理中心将于近期在其官网公布详细名单，市民可随时登录查询。

　　需要提醒的是，自住住房内的供气、供热设施施工建设须已完成，且市民已支付建设改造(安装)费用。

　　适用该办法的改造(安装)主要内容有哪些？

　　主要包括燃气入户和管线改造产生的个人支付费用；暖气入户和因管线整体老化改造产生的个人支付费用。

　　所在小区名称与清单库中名称不一致，如何处理？

　　在办理业务时，若申办资料中的小区名称等信息与清单库中的不一致。市住房公积金管理中心业务窗口负责向市、县牵头责任单位或热力(燃气)施工单位进行核实。经协查，符合提取条件的应准予提取决定；不予受理的应依法告知原因。

　　提取申请人提供虚假材料骗提、套取住房公积金的，如何处理？

　　根据相关规定，同一提取申请人多次虚假变更婚姻关系参与提取，或提供虚假户口簿、结婚证等申办材料骗提套取住房公积金的，市住房公积金管理中心将向其所在工作单位、有关纪检监察和组织人事部门通报其情况；责令其限期退回资金；取消其3至5年内提取住房公积金和申请住房公积金个人住房贷款的资格；将其行为信息纳入征信系统，实施联合惩戒。

　　涉嫌伪造及使用虚假发票、不动产权证书、结婚证等申办材料的组织或个人，移交公安机关，依法惩治。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 王珂）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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