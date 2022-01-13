洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

打造智能网联生态圈 洛阳发展增添百度“动力”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.30 20:26

　　30日，洛龙区政府与北京百度智行科技有限公司举行项目签约仪式，双方将在洛阳合作打造包括1个创新中心、自动驾驶示范区和智慧文旅2个应用场景、N个网联产业在内的“1+2+N”全链条智能网联生态圈，通过建设具有影响力的智能网联汽车产业集聚区和国内首个“智能网联+智慧文旅”示范区，加速助力洛阳经济高质量发展。

　　根据协议，百度智行科技将依托自动驾驶核心技术和智能网联汽车产业集聚能力，在洛建设智能网联生态运营中心Apollo Space，打造洛阳多功能城市科技文旅新地标，同时围绕“智能网联+智慧文旅”示范区建设，在洛龙区核心区推进车路协同智慧化升级，打造智能网联综合应用平台、车城网中枢及Maas一体化出行平台。

　　立足风口产业发展，百度智行科技还将在洛积极建设智能网联产业基地，助力洛阳企业数字化转型，并针对洛阳汽车产业网联化升级转型需求，打造洛阳自动驾驶产业生态，同时联合本地高校成立联合实验室，开展智能网联教育、产业技术及标准研发、自动驾驶技术升级迭代研发等，共同培育洛阳本地网联人才。

　　作为我国新一代信息技术行业头部企业，百度率先在国内启动自动驾驶技术研发，其打造的Apollo平台被科技部评为首批国家新一代人工智能开放创新平台。百度智行科技是百度集团旗下专注于智能交通的全资子公司。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 特约通讯员 苟华云)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 待云开疫散，孟津“伯乐”邀您到这儿转转
    待云开疫散，孟津“伯乐”邀您到这儿转转
    待云开疫散，孟津“伯乐”邀您到这儿转转
        邙山是洛阳悠久历史的一个缩影，在这里，随便拎出一个村落，都有一段响当当的历史，比如孟津的伯乐村。
  • ·读千古奇才传说，赴云梦探寻遗迹
  • ·除了安乐窝，您是否听过邵雍的这些传说
  • ·程韩黄激战大谷关 孙坚一战名扬四海
    		•
    		 
    新闻排行
  • 4月1日起，洛阳执行电动（燃油）三轮...
  • 隋唐大运河文化博物馆：打造沉浸式体...
  • 个人车位申请安装充电桩需要什么材料...
  • 中国国花园1000余株催花牡丹已经绽放
  • 徐衣显调研推动5G网络建设及融合应用工作
  • 轻信网上色情信息 男子被骗7万多元
  • 游泳区、篮球场……涧西区科创小镇将...
  • 帮交友、助脱单，洛阳市单身青年看过来！
  • 非遗技艺制作天文望远镜 启迪孩子新时...
  • 洛阳2022年高招体检正在进行 这些事项...
    		•
    百姓呼声
    白马寺、玄奘寺风景日戳是否可以正常加盖
    网友咨询：我市支持自己上传身份证照片吗
    精彩图片
    洛阳单体最大跨河供热...
    中国国花园：牡丹初放...
    老城区：加快推进老年...
    中国一拖：抓紧生产 产...
    精彩热帖

    王城公园 牡丹花开

    油菜花开金灿灿

    醉人的美人梅

    洛浦晨晖
    /玩车漫记（上）
    /【光影瞬间】海棠花开正鲜艳 鸟儿也把高枝
    /【石子之眼】雨后......
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605