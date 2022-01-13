打造智能网联生态圈 洛阳发展增添百度“动力”

30日，洛龙区政府与北京百度智行科技有限公司举行项目签约仪式，双方将在洛阳合作打造包括1个创新中心、自动驾驶示范区和智慧文旅2个应用场景、N个网联产业在内的“1+2+N”全链条智能网联生态圈，通过建设具有影响力的智能网联汽车产业集聚区和国内首个“智能网联+智慧文旅”示范区，加速助力洛阳经济高质量发展。

30日，洛龙区政府与北京百度智行科技有限公司举行项目签约仪式，双方将在洛阳合作打造包括1个创新中心、自动驾驶示范区和智慧文旅2个应用场景、N个网联产业在内的“1+2+N”全链条智能网联生态圈，通过建设具有影响力的智能网联汽车产业集聚区和国内首个“智能网联+智慧文旅”示范区，加速助力洛阳经济高质量发展。

根据协议，百度智行科技将依托自动驾驶核心技术和智能网联汽车产业集聚能力，在洛建设智能网联生态运营中心Apollo Space，打造洛阳多功能城市科技文旅新地标，同时围绕“智能网联+智慧文旅”示范区建设，在洛龙区核心区推进车路协同智慧化升级，打造智能网联综合应用平台、车城网中枢及Maas一体化出行平台。

立足风口产业发展，百度智行科技还将在洛积极建设智能网联产业基地，助力洛阳企业数字化转型，并针对洛阳汽车产业网联化升级转型需求，打造洛阳自动驾驶产业生态，同时联合本地高校成立联合实验室，开展智能网联教育、产业技术及标准研发、自动驾驶技术升级迭代研发等，共同培育洛阳本地网联人才。

作为我国新一代信息技术行业头部企业，百度率先在国内启动自动驾驶技术研发，其打造的Apollo平台被科技部评为首批国家新一代人工智能开放创新平台。百度智行科技是百度集团旗下专注于智能交通的全资子公司。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 特约通讯员 苟华云)