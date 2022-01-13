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环保人黄海军：“保护生态环境是我的使命”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.30 20:26

　　“学好生态环境法律法规才能更好地服务企业……”30日，记者在洛阳市生态环境综合行政执法支队高新大队见到黄海军时，他正与同事进行业务学习。

　　作为高新大队大队长，黄海军从事环保执法工作15年时间里，他一直坚守一线，从事基层环境保护执法工作。

　　在黄海军办公室的柜子里，一排排蓝色文件夹整齐排列着，排满了整个柜子，这些是他所在辖区内所有企业的环保档案资料，而这全部的资料都是从他手上一份一份整理出来的。

　　“我们既要绿水青山，也要金山银山。”黄海军这样形容环保与企业发展的关系。高新大队作为城市区大队之一，承担着辖区内400余家企业的环境监管。为企业做好服务，留住企业才能发挥积聚效应，才能以生态环境的高质量推动洛阳的经济发展的高质量。

　　400多家企业留下黄海军的足迹。每到一家企业，他就在企业台账上进行标注，方便日常监管。如今，企业台账上已被他做满了标记，而这些都是他在环保工作中默默付出的印证。

　　“每年冬夏两季是生态环境管控的关键期。”黄海军说，每年5月至9月是夏季臭氧管控期，别看那个时候是蓝天白云出现最多的时候，却也是我们任务较重的时候，如果不加强监管，这个时候大气中的臭氧很容易超标，10月至次年3月是秋冬季防控期，受地理气象等因素影响，污染天气也是常常出现。这个时候，他带领同事们都会走进辖区相关企业宣传政策、邀请专家解决企业困难、帮助企业查找差距，助力企业开展绩效分级评定，推动企业绿色发展。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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