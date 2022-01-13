工作“996”“白加黑”，还不给加班费？洛阳出重拳排查整治

工作“996”“白加黑”，而且不给加班费？洛阳出重拳整治这些问题了。日前，记者从洛阳市人力资源和社会保障局获悉，洛阳正在全市范围内开展“维护劳动者工时和休息休假权益”集中排查整治工作，排查整治将持续到5月15日。

工作“996”“白加黑”，而且不给加班费？洛阳出重拳整治这些问题了。

日前，记者从洛阳市人力资源和社会保障局获悉，洛阳正在全市范围内开展“维护劳动者工时和休息休假权益”集中排查整治工作，排查整治将持续到5月15日。

该局有关负责人介绍，当前企业用工方式更加灵活，部分企业在落实劳动者工时和休息休假制度方面出现新问题，侵害了劳动者的合法权益。

●重点排查整治对象

聚焦加班问题易发多发的重点行业、重点企业、重点园区，突出互联网(平台)企业及其关联企业、研发岗位占比较高的技术密集型企业、劳动密集型加工制造业企业、服务业企业。

●排查整治内容

企业制定工时、休息休假内部规章制度情况；企业实行特殊工时制度情况；企业安排加班情况、依法与工会、劳动者协商情况；企业落实职工休息休假制度情况；企业支付加班费、未休年休假工资报酬情况。

就劳动者关心且可能遇到的问题，洛阳市人力资源和社会保障局有关负责人进行解答。

●安排劳动者工作多久算加班？

答：根据《中华人民共和国劳动法》和《国务院关于职工工作时间的规定》，我国的标准工时为：每天不超过8个小时，每周不超过40个小时，一般为5天工作制。用人单位可根据生产经营需要临时调整工时，但应保证劳动者每周至少休息一天。执行标准工时的用人单位，超过以上标准就算加班。

●加班费怎么计算？

答：《中华人民共和国劳动法》第四十四条规定，有下列情形之一的，用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬：

安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的150%的工资报酬；

休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的200%的工资报酬；

法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的300%的工资报酬。

●安排劳动者加班多久算违法？

答：根据《中华人民共和国劳动法》和《国务院关于职工工作时间的规定》，任何单位和个人不得擅自延长职工工作时间，用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商后可延长工作时间，但一般每天不得超过1个小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每天不得超过3个小时，每月不得超过36个小时。如果超过该时间规定，就算违法。

但是，有下列情形之一的，延长工作时间不受上述法律规定限制：发生自然灾害、事故或者因其他原因，威胁劳动者生命健康和财产安全，需要紧急处理的；生产设备、交通运输线路、公共设施发生故障，影响生产和公众利益，必须及时抢修的；法律、行政法规规定的其他情形。

●加班时长超过法律规定，但按时足额支付了加班费，也算违法吗？

答：是的。劳动者加班，用人单位按时足额支付加班费是必须的，但如果用人单位安排劳动者加班超过法律规定的合理限度，即便支付加班费，也是违法的，应该受到处罚。

《河南省人力资源社会保障行政处罚裁量标准(2021年本)》规定，用人单位违反劳动保障法律、法规或者规章延长劳动者工作时间的，由劳动保障行政部门给予警告，责令限期改正，并可以按照受侵害的劳动者每人100元以上500元以下的标准计算，处以罚款。