大头落地！今年洛阳完成困难地造林2.8万亩

草木植成，民之富也。眼下，在洛阳市偃师区府店镇安乐村，荒山荒坡上处处是造林人的身影。
草木植成，民之富也。眼下，在洛阳市偃师区府店镇安乐村，荒山荒坡上处处是造林人的身影。
草木植成，民之富也。眼下，在洛阳市偃师区府店镇安乐村，荒山荒坡上处处是造林人的身影。
山上，多石少土，风大天旱，造林并不容易。碰到石头窝，还要换上新土。最金贵的是水。从栽苗到发芽，树要浇透三次。为此，造林工程队要先将水提灌到山顶，再通过一根根水管，精准输送到每棵新苗。
无独有偶。在伊川万安山南麓，山头上新植的侧柏迎风摇曳、生机勃勃。半山腰上，挖掘机前方开路、整地挖穴，造林队紧随其后、植下新苗。
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