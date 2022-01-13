2022年洛阳牡丹中长期花情预报

为给广大市民、游客提供准确的赏花信息，今日，花情预报小组组织专家到各牡丹观赏园实地查看，根据牡丹生长发育情况，结合天气预报，预测最新牡丹花情如下：

为给广大市民、游客提供准确的赏花信息，今日，花情预报小组组织专家到各牡丹观赏园实地查看，根据牡丹生长发育情况，结合天气预报，预测最新牡丹花情如下： 2022年牡丹中长期花情预报 为给广大市民、游客提供准确的赏花信息，今日，花情预报小组组织专家到各牡丹观赏园实地查看，根据牡丹生长发育情况，结合天气预报，预测最新牡丹花情如下： 一、调控花期预报 各主要牡丹观赏园采取各种调控措施，确保4月1日有连片牡丹盛开，满足游客赏花需求。 二、自然花期预报 王城公园、隋唐城遗址植物园、中国国花园、西苑公园、牡丹公园早花品种4月2日前后陆续开放，中花品种4月7日前后陆续开放； 国家牡丹园、神州牡丹园、郁金香牡丹园早花品种4月5日前后陆续开放，中花品种4月10日前后陆续开放； 天香牡丹园、国际牡丹园、南山牡丹园、农博园、天囿牡丹园早花品种4月7日前后陆续开放，中花品种4月12日前后陆续开放。 三、道路及街心游园花期预报 市区道路、广场及街心游园牡丹花期比市区公园稍早，早花品种3月底开始陆续开放。 本次花情预报为中长期预报。后期若天气变化较大，花期可能提前或延迟。自4月1日起将每日发布最新花情信息。 2022年牡丹花情预报小组

2022年3月30日