“红丝带关爱两癌女性”公益活动救助金发放

“谢谢爱心人士的捐赠，帮助我和家人渡过难关。”今天上午，从洛阳市慈善总会副会长贾海修手中接过1万元爱心善款，伊川县白元镇省元头村14组居民李芳芳(化名)感激地说。

“谢谢爱心人士的捐赠，帮助我和家人渡过难关。”今天上午，从洛阳市慈善总会副会长贾海修手中接过1万元爱心善款，伊川县白元镇省元头村14组居民李芳芳(化名)感激地说。

今年56岁的李芳芳，2020年8月不幸被查出乳腺癌时，已到了中晚期。术后放化疗等1年多的治疗，让本不富裕的家庭雪上加霜，她申请享受了低保待遇……说起自己的境遇，手拿1万元爱心款的李芳芳不禁抹了抹眼泪。

今天上午，像李芳芳一样收到1万元爱心善款的乳腺癌、宫颈癌困难女性，伊川县还有2名，嵩县共有3名。洛阳市慈善总会副会长敬志印一行前往嵩县，进行了“红丝带关爱两癌女性”公益活动的救助金发放。

至此，洛阳市“红丝带关爱两癌女性”公益募捐活动已接近尾声，各县区共有31名“两癌”困难女性将陆续收到爱心善款。

3月3日，结合腾讯公益基金会推出的“主题小红花日配捐”活动，洛阳市卫健委、洛阳市妇联、洛阳市慈善总会联合启动了洛阳市“红丝带关爱两癌女性”公益募捐活动。

截至昨日，此次活动共募集到市民、网友和爱心企业捐赠的爱心善款共计35万元，主办方根据各县区募集金额、需要救助的总人数比例，确定了首批救助的31名“两癌”困难女性名单，每人将收到1万元爱心善款。

“乳腺癌、宫颈癌一直是困扰女性健康的两大疾病，我们会尽最大努力帮助洛阳‘两癌’患者。”敬志印说，洛阳市慈善总会4月将开展“关爱自闭症儿童”主题公益活动，帮助洛阳自闭症儿童打开心灵之窗，共筑“大爱洛阳”。(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 实习生 石依然 通讯员 王琰 文/图)