洛阳这些车主可凭行车证来领“小红花”

30日，洛阳市创建办联合洛阳市交警支队公布了近期礼让斑马线的“红榜”名单，豫C3000、豫C38112、豫CU0V73、豫CD31366等车辆榜上有名。

30日，洛阳市创建办联合洛阳市交警支队公布了近期礼让斑马线的“红榜”名单，豫C3000、豫C38112、豫CU0V73、豫CD31366等车辆榜上有名。

由市委宣传部指导，市创建办、市文明办、市交警支队、洛阳日报社联合发起的“礼让斑马线，交通助文明”活动仍在进行，“送你一朵小红花”作为该活动的子活动也已在全市送出超过4000朵“小红花”，这也就意味着已有超过4000名机动驾驶员成为洛阳首批“小红花”荣誉车主。在此活动期间，礼让斑马线红、黑榜的定期发布，已成为洛阳文明交通创建的“标配”。

礼让斑马线，是礼也是法。目前，对主动承诺礼让斑马线的机动车车主，仍可在我市市区十个交通岗亭申领寓意文明行车的“小红花”车贴，凡经媒体公布的“红榜”上榜车辆的驾驶员，可直接在上述任一交通岗亭中，凭借驾驶证、行车证直接申领“小红花”车贴及文明交通礼包盲盒一个。

“接下来，我们在严格执行发放标准的基础上，还将继续扩大‘小红花’在全市的辐射面，为更多有意申领‘小红花’的车主提供更精简的申领服务。”洛阳市交警支队相关负责人说，洛阳“小红花”车贴的发放暂不设上限，旨在激励更多的机动车驾驶员加入文明交通的队伍，以实际行动助力洛阳创建全国文明典范城市。

洛阳十个可申领“小红花”的岗亭分别设在：中州中路王城大道口、唐宫路金谷园路口、河洛路周山大道口、九都路金业路口、九都路新街路口、政和路市府东街路口、辽宁路丽新路口、中州路武汉路口、龙门大道关林路口、开元大道孝文大道口。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图/视频 通讯员 石海涛 陈志强）