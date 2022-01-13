洛阳快递小哥给力！200杯“春天里的第一杯奶茶”送医护人员

这两天，朋友们见到洛阳小伙儿韩培艺，都会对他竖起大拇指。原来，作为快递小哥的他，联合十余名同事自费购买200杯“春天里的第一杯奶茶”，送给一线医护人员，感谢他们在疫情期间的辛苦付出。

这两天，朋友们见到洛阳小伙儿韩培艺，都会对他竖起大拇指。原来，作为快递小哥的他，联合十余名同事自费购买200杯“春天里的第一杯奶茶”，送给一线医护人员，感谢他们在疫情期间的辛苦付出。

30日，说起为医护人员送“春天里的第一杯奶茶”的事情，韩培艺有些不好意思：“我们也是给医护人员打气鼓劲儿，让他们明白其辛苦付出大家看在眼里”。

今年28岁的韩培艺是洛阳伊川人，3年前成为洛阳顺丰同城的一名快递小哥。平时，他跟同事们在街头巷尾送快递，经常遇到进行核酸采样的医护人员和在卡点执勤的社区志愿者，他们偶尔买些早餐、饮料等送给这群一线防疫人员。

“以前我们属于自发、零星地给防疫人员送慰问品。”韩培艺说，最近防疫形势复杂严峻，他跟几个同事商量决定为医护人员送点什么。经过商讨，大家一致同意自掏腰包送“春天里的第一杯奶茶”。其他同事得知此事，也纷纷加入进来。

随后，韩培艺等十余名同事购买200杯奶茶，先后送到河科大一附院新区医院和市第五人民医院医护人员手中。得知他们要送给医护人员，奶茶店老板特意给他们很大的优惠。

河科大一附院新区医院相关负责人说，他们收到奶茶很意外，也很感动，感谢快递小哥的一片心意。

市第五人民医院相关工作人员说，大家收到快递小哥送来的奶茶都很高兴，心里暖暖的，作为医护人员，只是做了分内工作，感谢社会各界对他们的关心与关爱。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 文/图)