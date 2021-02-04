洛阳市相关部门发布2022年清明节文明祭祀倡议书

30日，记者从洛阳市民政局获悉，洛阳市文明办、洛阳市网信办、洛阳市民政局近日联合发布2022年清明节文明祭祀倡议书，广大市民朋友可采取网上预约、电话预约等方式，分批分段错峰祭扫，可请机构工作人员代为祭扫，减少人员聚集。

30日，记者从洛阳市民政局获悉，洛阳市文明办、洛阳市网信办、洛阳市民政局近日联合发布2022年清明节文明祭祀倡议书，广大市民朋友可采取网上预约、电话预约等方式，分批分段错峰祭扫，可请机构工作人员代为祭扫，减少人员聚集。

倡议书具体内容如下：

又是一年青草绿，又值清明寄哀思。鉴于近期国内本土聚集性疫情呈现点多、面广、频发的特点，疫情防控形势复杂严峻，为减少人员聚集，降低疫情传播风险，推进移风易俗，营造绿色、文明、和谐、安全的祭扫氛围，特发出如下倡议——

合理安排，安全祭祀。采取网上预约、电话预约等方式，分批分段错峰祭扫，可请机构工作人员代为祭扫，减少人员聚集。前往殡葬服务场所时，要自觉使用“场所码”、进行体温测量，保持1米间距有序进入，做到无接触精准登记、避免交叉感染。

倡树新风，文明祭祀。践行生态文明理念，采用网上祭祀、鲜花祭祀、家庭追思等低碳、文明的祭祀方式缅怀亲人，不在城市道路、街路口、广场、居民区、公园、绿地、风景区等地烧香点烛、烧纸钱冥物、燃放烟花鞭炮等，避免引发火灾、污染环境。

示范带头，相互监督。洛阳市广大党员干部要保持战略定力，充分发挥先锋模范作用，以身作则、率先垂范，带头落实疫情防控各项要求，提高防疫本领，带头宣传文明祭祀新风尚，监督和制止不文明、不规范、不环保的祭祀行为，筑牢疫情防控坚实防线，为洛阳经济社会发展争取主动。

缅怀先人，重于心胜于形，生者的平安健康是对逝者的最好告慰。战“疫”仍在继续，防控不能放松，让我们携起手来，告别陋习、文明祭祀，让清明节更加文明节俭、更加绿色安全。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 董华武)