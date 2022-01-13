4月1日起，洛阳执行电动（燃油）三轮车、低速电动四轮车禁限行管理

刚刚，洛阳交警微信公众号发布《关于实施电动(燃油)三轮车低速电动四轮车禁限行管理规定的通告》，4月1日起，洛阳电动（燃油）三轮车、低速电动四轮车禁限行。

刚刚，洛阳交警微信公众号发布《关于实施电动(燃油)三轮车低速电动四轮车禁限行管理规定的通告》，4月1日起，洛阳电动（燃油）三轮车、低速电动四轮车禁限行。 刚刚，洛阳交警微信公众号发布《关于实施电动(燃油)三轮车低速电动四轮车禁限行管理规定的通告》，4月1日起，洛阳电动（燃油）三轮车、低速电动四轮车禁限行。具体内容如下： 关于实施电动(燃油)三轮车低速电动四轮车禁限行管理规定的通告 为规范城市区道路交通秩序，积极预防交通事故，切实保障人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国道路交通安全法》《河南省道路交通安全条例》《洛阳市道路交通安全条例》等有关法律法规，经市政府同意，在城市区实施电动(燃油)三轮车、低速电动四轮车禁限行措施，现将有关规定通告如下： 一、禁限行车辆 电动(燃油)三轮车：以电力、燃油为驱动的三轮车(含悬挂机动车号牌)，不含残疾人机动轮椅车、军警专用的三轮车。 低速电动四轮车：未列入工业和信息化部《道路机动车辆生产企业及产品公告》，不符合依法登记条件的低速电动四轮车。 涉及民生类的邮政寄递，环卫保洁，燃气、生鲜配送等行业电动(燃油)三轮车、低速电动四轮车，需由行业主管部门统一外观标识，并向公安机关交警部门核准备案后，暂不受禁限行限制。 二、禁限行规定 实施全天24小时禁行，分三个阶段执行。 (一)2022年4月1日至12月31日 1.禁行路段 (1)中州路：武汉路口—启明南路口； (2)九都路：周山大道路口—启明南路口； (3)古城路：滨河南路口—新伊大街路口； (4)开元大道：丝路大道路口—新伊大街路口； (5)龙门大道：滨河北路口—龙门景区西山路口； (6)王城大道：状元红路口—关林路口； (7)南昌路：延安路口—滨河南路口。 2.禁行区域 (1)泉舜宝龙商圈：永泰街以东，定鼎门街以西，政和路以南，牡丹大道以北范围内道路。 (2)万达商圈：南昌路以东，珠江路以西，延安路以南，九都西路以北范围内道路。 (3)应天门区域：定鼎大道以东，金业路以西，中州东路以南，九都东路以北范围内道路。 (4)火车站区域：纱厂北路以东，丹城路以西，陇海铁路线以南，唐宫路以北范围内道路。 (5)高铁站区域：永泰街以东，厚载门街以西，伊洛路以南，郑西高铁线以北范围内道路。 上述区域均含环线道路。 (二)2023年1月1日至12月31日 主城区：丝路大道(不含)以东、三川大道(不含)以西、邙岭大道(不含)以南、南山大道(不含)以北范围内道路。 伊滨区：伊滨路(含)以东、掘丁路(含)以西、开元大道(含)以南、南山大道(含)以北范围内道路。 (三)自2024年1月1日起，洛阳市城市建成区内道路全面禁行。 三、法律责任 对违反本《通告》的，由公安机关交通管理部门依据《中华人民共和国道路交通安全法》规定予以查处；对不服从管理，拒绝、阻碍执行职务的依法追究法律责任。 四、本《通告》自2022年4月1日起执行。 特此通告 洛阳市公安局 2022年3月28日 ⑥