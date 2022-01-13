洛阳发布电梯防护指南 涉及全市电梯使用维保和检验单位

近日，国内疫情频发，多地报道疫情经电梯传播的案例，疫情防控形势严峻复杂。为最大限度阻断电梯轿厢密闭空间疫情传播，今日，洛阳市市场监督管理局发布疫情期间乘坐电梯防护指南，涉及洛阳各电梯使用单位、电梯维保单位、电梯检验单位。

近日，国内疫情频发，多地报道疫情经电梯传播的案例，疫情防控形势严峻复杂。为最大限度阻断电梯轿厢密闭空间疫情传播，今日，洛阳市市场监督管理局发布疫情期间乘坐电梯防护指南，涉及洛阳各电梯使用单位、电梯维保单位、电梯检验单位。

关于电梯使用和维保

电梯使用单位——

应加强日常巡查，建立电梯消毒机制，每日安排人员对电梯轿厢内部、外呼按键、轿厢们、扶梯的扶手带和梯级等人体易于接触的关键部位进行清洁消毒。

注意：消毒手法和频次，电梯按键应擦拭消毒，不可喷洒消毒剂，以免损坏电路板。

电梯维保单位——

要做好电梯维护保养，确保电梯各部件安全有效运转。应在保障自身安全的前提下,按照要求对电梯进行维保，保障电梯正常运行。

注意：重点加强医院、商场、车站等重点场所的维护保养。

值班值守人员——

使用单位确保电梯应急救援电话24小时畅通，发现电梯困人或运行异常等情况，及时通知维保单位排查处置。一旦发生电梯异常或故障，维保单位要及时响应、立即赶赴现场，全力保障疫情期间电梯安全运行。