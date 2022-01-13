游泳区、篮球场……涧西区科创小镇将建体育公园

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：在涧西区科创小镇附近有多个在建居民小区，但是配套的体育设施、休闲场所却很少。请问此区域后期有无相关规划？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：在涧西区科创小镇附近有多个在建居民小区，但是配套的体育设施、休闲场所却很少。请问此区域后期有无相关规划？

对此，涧西区教体局回复：我区近期已在科创小镇设计实施建设体育公园项目，该项目位于涧西区太行路与祁连路交叉口东北角，总投资约9000万元。项目规划总用地面积15329平方米包含游泳区、羽毛球区、儿童运动区、体育用品商店、门厅、篮球全场和三人篮球半场、以及相关配套设施。另外室外有健康步道、体育活动广场。目前，该处地块现已施工预计年底完工。

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