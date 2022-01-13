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@初三考生及家长！洛阳中招考试时间公布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 河南省教育厅 2022.03.30 17:34

　　@洛阳初三考生及家长！今日，河南省教育厅微信公众号发布《关于做好2022年普通高中招生工作的通知》，今年中招考试时间为6月22日-24日。通知具体内容如下：

　　网上报名

　　普通高中招生考试统一实行网上报名。中招报名工作由各省辖市、省直管县(市)教育行政部门负责统一组织实施，考生通过河南省基础教育综合信息服务平台(以下简称“服务平台”)进行志愿填报。

　　考试内容

　　全省统一命题考试的科目为语文、数学、英语、物理、化学、道德与法治、历史、生物、地理。生物、地理学科为初中二年级考试科目，成绩原则上以A、B、C、D四个等级呈现，其中D等不超过5%，具体等级划分比例和使用办法由各省辖市、省直管县(市)制定。英语听力考试采用光盘播放，各考点要统一配备相关设备。为统筹做好高考分数公布、高招及疫情防控工作，今年中招考试时间为6月22日-24日，具体科目考试时间和分值见下方《2022年河南省普通高中招生考试方案》

　　继续实行初中毕业生体育考试和物理、化学、生物实验操作考试，纳入中招统一管理。

　　体育考试纳入综合素质评定之中，进行运动与健康素质测评，按满分70分计入中招录取总成绩；物理、化学、生物实验操作考试按照三科满分共30分计入中招录取总成绩。以上测评和考试工作由各省辖市、省直管县(市)教育行政部门统一组织实施。

　　综合实践活动(含信息技术、劳动技术、研究性学习、社区服务和社会实践)、音乐、美术等国家课程、地方课程和学校课程，也应进行学业考查(考试)，由省辖市、省直管县(市)教育行政部门统一组织，以初中学校为主实施，体现在学生的综合素质评定之中。经省教育厅批准的试点地区，可选择部分科目，统一组织考试，并以一定分值计入中招录取总成绩。⑥
[ 责任编辑：崔利利 ]
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