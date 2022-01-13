帮交友、助脱单，洛阳市单身青年看过来！

近日，共青团洛阳市委联合《洛阳晚报》红娘帮帮团开展的“团聚洛城·缘来是你”婚恋交友服务系列活动，被团中央青年发展部评为共青团服务青年婚恋交友工作优秀典型案例。

近日，共青团洛阳市委联合《洛阳晚报》红娘帮帮团开展的“团聚洛城·缘来是你”婚恋交友服务系列活动，被团中央青年发展部评为共青团服务青年婚恋交友工作优秀典型案例。

为进一步营造引进人才、留住人才的良好环境，为青年搭建友谊桥梁和婚恋互动平台，帮助单身青年解决婚恋问题，2021年6月，共青团洛阳市委与《洛阳晚报》红娘帮帮团等单位合作，在全市层面谋划开展“团聚洛城·缘来是你”青年婚恋交友服务系列活动。

该活动结合新时代青年的沟通和交流习惯，搭建“线上+线下”青年婚恋交友服务双平台，充分运用官方微博、微信公众号等平台，及时发布青年人才交友预告、活动信息等；组织动员各县(区)团委及各单位积极摸排申报青年婚恋交友基地，并依托洛阳文旅融合景点、商超、“青年之家”以及青年喜欢的文化餐饮、健身娱乐场所等，为青年婚恋交友线下活动提供实体阵地；围绕重大节日及传统七夕节等时间节点，在全市层面组织开展多样化的休闲娱乐等活动。

自去年以来，洛阳市先后开展高层次人才专场、市直单位专场单身青年联谊活动，累计有550余位单身青年参加；创新举办的洛阳中秋大型古装交友游园会活动，吸引了全市200余名优秀单身青年参与；共青团洛阳市委参与指导的洛阳市第二届汉式集体婚礼，为30对准夫妻送上一份特殊的婚礼体验。

共青团洛阳市委有关负责人表示，今年将继续开展“团聚洛城·缘来是你”青年婚恋交友服务系列活动，推动该活动深入各县(区)，引导青年树立文明、健康、理性的婚恋观，满足广大青年婚恋交友的现实需求，切实帮助他们成家立业、扎根洛阳，为重振洛阳辉煌贡献青春力量。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张珂)