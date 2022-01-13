推进财政金融协同发力 促进全市经济高质量发展

昨日，市委常委、统战部部长、副市长李新建围绕“用好财政、金融两个‘钱袋子’统筹发展和安全，促进全市经济高质量发展”主题，为市委党校(行政学院)2022年春季学期第一批主体班学员进行授课。

昨日，市委常委、统战部部长、副市长李新建围绕“用好财政、金融两个‘钱袋子’统筹发展和安全，促进全市经济高质量发展”主题，为市委党校(行政学院)2022年春季学期第一批主体班学员进行授课。

在授课中，李新建详细讲授了财政、金融的基本知识，着重分析了财政金融化、金融财政化的具体手段，并就如何实现财政政策金融化、财政资金杠杆化，充分发挥和利用财政、金融的杠杆作用及有效防范化解风险等进行了深入讲解和剖析。

李新建指出，要打破惯性思维、路径依赖，进一步解放思想、创新理念，将经营土地升级为经营创新、经营产业、经营人才，推动财政金融协同发力，促进全市经济高质量发展。要重点做好平台公司整合转型、深化政府投融资改革、深化产业投融资改革等重点工作，不断增强财政、金融服务地方发展战略、引领转型的支撑能力。要用好财政金融两个“钱袋子”，进一步加强财政政策、金融政策、产业政策协同联动，统筹发展和安全，充分发挥财政资金引导激励作用，促进金融更好服务我市实体经济，为加快建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌贡献力量。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)