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市政协十三届常委会第二十四次会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.30 08:42

　　昨日，市政协十三届常委会第二十四次会议召开。市政协主席杨炳旭主持会议并讲话。

　　会议传达学习了习近平总书记在全国两会期间的重要讲话和全国两会精神，传达学习了省委、市委学习贯彻全国两会精神的部署要求，全面深入解读全国两会精神，书面印发大会发言，审议通过《政协洛阳市委员会委员管理实施细则》。

　　杨炳旭强调，要把学习贯彻习近平总书记重要讲话和全国两会精神作为一项重要政治任务，牢牢把握“五个必由之路”“五个有利条件”的历史主动，更加坚定制度自信、战略定力、发展信心和工作方向，切实把思想和行动统一到中央决策部署上来。要围绕中心大局，更加积极主动担当作为，坚持政治统领，更好地做到旗帜鲜明讲政治；坚持精准履职，更好地做到协商议政上水平；坚持改革创新，更好地做到人民政协为人民；坚持团结民主，更好地凝聚共识；坚持从严从实，更好地抓班子带队伍，围绕服务民生打造特色工作品牌，有效解决“两个薄弱”突出问题，认真落实“能力作风建设年”活动要求，将政协委员的职责担得更好、荣誉擦得更亮。要认清严峻形势，更加自觉地做好疫情防控工作，积极主动围绕疫情防控履职尽责，学会戴着口罩抓发展，加强统筹兼顾，强化担当，扎实履职，奋力开创新时代人民政协事业发展新局面，为加快建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌作出新的更大贡献，以优异成绩迎接中共二十大胜利召开。

　　会议以“现场+视频”方式召开。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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