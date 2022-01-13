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争当“万名大学生留洛”铺路人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.03.30 08:44

　　青年驿站免费住，来回路费享补贴，地标景区免费游，专业指导帮就业……最近，一场由洛龙区发起的“青林计划·邀约行动”叫响网络，其面向外地高校毕业生和青年人才推出的求职“大礼包”更是赚足眼球。启动3天，百余人在线申请，2所高校290名毕业生应约来洛……活动虽因疫情按下“暂停键”，但“开门红”背后的探索与启示，仍然值得一说。

　　管住宿、管路费，还管“耍美”，真金白银的投入，彰显的是实打实的邀约诚意。更值得一提的是，为了真正让更多外地高校毕业生和青年人才既“愿意来”又“留下来”，该区特别以此活动为平台，对接了51家企业，挖掘了530余个就业岗位，供来洛青年“尽情挑选”。从对接企业，到就业岗位，都是一个动态调整充实的过程，以期用更多机会留住他们的人和心。

　　这样的引才实践，让人不由想到一个词——铺路人，哪怕相隔千里万里，哪怕你身在省外甚至国外，只要你愿来，我便为你搬走一切障碍，铺就一条畅通无阻的求职路。今年，聚焦加快建设青年友好型城市，我市提出了“争取1万名大学生留洛工作”的目标。谁去争取？去哪儿工作？把这些问号拉直，单靠市里有关部门势必“身单力薄”，也确需各个县区和广大企业各尽其能、竭尽所能，出人出力“出岗位”，争当“万名大学生留洛”铺路人，为洛阳和自己“争”来更多青年人才、更大发展希望。

　　审视当下，千方百计“邀约”高校毕业生正当其时。一方面，今年高校毕业生将首次突破1000万人，“毕业即就业”的人数也将水涨船高；另一方面，眼下正是“春招”时节，站在“十字路口”的毕业生们，正“广泛撒网”、四处求职。一头是井喷的求职需求，一头是热切的引才需求，如果我们能更快、更好地将连接两头的路打通、铺好，为毕业生们提供诸如洛龙这样全方位、全过程的帮助，就会有更多的青年人才确认我们是“对的人”，并怀揣青春梦想，向着洛阳而来。（张庆旭）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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