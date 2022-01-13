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李世民足智多谋 王世充败下阵来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2022.03.30 08:37

　　李世民与王世充几番交战，杀得郑军丢盔弃甲，加之李世民每每亲自披挂上阵，部队士气高涨，于是，他发起了对洛阳的总攻。他移师青城宫，威逼洛阳城。经过10个多月的鏖战，李世民攻入洛阳城，为唐王朝统一全国奠定基础。

　　诱敌深入 郑军被困

　　此时的李世民胸有成竹地说：“郑军已窘迫之至，只要出击战之，今日必破敌。”于是，他派出大将屈突通领兵5000人，东渡谷水破敌阵，自己则带领骑兵南下，与屈突通南北配合。

　　接着，李世民带领数十名骑兵，迂回到敌后猛攻，以诱王世充出战。王世充果然中计，倾全军从四面扑来，一场大战在方诸门外打响了。

　　起初，唐军被围其中，李世民被困于谷水与洛水交汇处的长堤下。危急之时，唐骁将丘长恭手执长刀，杀出一条血路，掩护李世民回到大营。这一仗较量了四五个回合，王世充兵疲马倦，只得退却。唐军斩俘敌军7000余人，直抵洛阳城下。王世充紧闭城门，再也不敢出来。

　　王世充在洛阳被困，不得已求救于割据河北、自称夏王的窦建德。窦建德与王世充本来势不两立，但担心李世民消灭了王世充后自己失去屏障，他权衡再三，答应派兵驰援，以图在共同消灭了李世民之后再消灭王世充。

　　围城打援 大战夏王

　　李世民在洛阳城外，面对深沟高垒，昼夜轮番攻城，久攻不下。李渊密令李世民回师休整，以利再战，但是李世民认为胜利在望，坚持围攻洛阳孤城。

　　当洛阳局势处于胶着状态之时，夏王窦建德率领10余万人从黄河南下，攻克周桥(今山东菏泽附近)后，率众西向，火速增援王世充。窦建德抵达成皋(今河南荥阳汜水)东原后，一面派人潜入洛阳城向王世充通报军情，一面致书李世民，希望李世民撤军至潼关，归还王世充的失地，修复前好，和平相处。

　　李世民经过反复思考，最后决定主动出击，牢牢把握战争的主动权。于是，他决定采取围城打援的战术，先收拾窦建德，再对付王世充；命令屈突通等人留守，协助齐王李元吉继续围困洛阳城，自己率领3500余名铁骑东进虎牢关，遏制窦建德的攻势。

　　李世民到达距离窦建德营盘约3里处时，被窦建德小股部队发现，但被误认为是唐军侦察兵。不料，李世民故意暴露身份，一边大声喊道“我，秦王李世民是也”，一边拉弓射箭。

　　夏王窦建德立即率领五六千名骑兵闻风而出，紧追不舍。李世民按照预先部署，逐步把追兵引入伏击圈。程咬金、秦叔宝等人率领伏兵一跃而出，窦建德部队猝不及防，大败而逃。

　　佯装撤兵 以退为进

　　五月，李世民佯装撤兵，北渡黄河侦察敌情，并故意留下千余匹战马在河边放牧，制造粮草不济的假象引诱窦建德，并于当夜再渡黄河南下。窦建德果然中计，陈兵汜水，绵延20里，鼓噪而进。李世民在高丘上看到敌军如此情况，笑着对部下说：“我按兵不动，敌人勇气自然越来越小，时间一长，敌兵就会因饥困而后退，我乘机追击，无不取胜。”

　　不出李世民所料，窦建德派出300名骑兵过汜水，在距离唐军1里的地方扎下营来，不断出来挑战，意欲引李世民大军战速决。李世民故意避敌锋芒，仅派出步兵200人牵制敌军，时进时退，使敌军疲于奔命。

　　及至中午，窦建德大军饥困交加，席地而坐。李世民看准战机，下令全线攻击。一时“尘埃涨天”，窦建德部队溃不成军。这一仗，唐军以少胜多，俘虏敌兵5万余人。

　　窦建德兵败，王世充失去了最后一根救命稻草。王世充众部将闻风丧胆，仓皇而逃。王世充众叛亲离，走投无路，只得率领其太子和群臣2000余人，打开城门投降，迎接唐军入城。

　　至此，李世民与王世充在洛阳鏖战10个多月，消灭了郑、夏两个割据政权，为唐王朝统一全国奠定基础。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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