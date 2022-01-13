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徐衣显调研推动5G网络建设及融合应用工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.30 08:40

徐衣显调研推动5G网络建设及融合应用工作
破解难题促落地筑牢新基建坚实支撑
创新引领强应用赋能数字化智慧转型

　　昨日上午，市长徐衣显深入我市通信运营企业、5G基站，调研推动5G网络建设及融合应用工作，强调要抓机遇、解难题、拓应用、全覆盖、促融合，加快5G网络一体化建设和规模化应用，夯实数字化底座，赋能数字化转型，为建设智慧洛阳、加快高质量发展培育新动能、筑牢新支撑。

　　加快5G网络建设是我市推进数字化转型的基础性、支撑性工程。徐衣显先后到市府东街古城路口、兴洛西街伊洛路口的两处5G基站实地了解建设运维情况，强调要科学合理布局，提升5G网络覆盖能力。在洛阳联通公司、洛阳移动公司，徐衣显远程观摩了一拖5G+AI机器视觉检测项目、中信重工5G全连接工厂项目，肯定了对场景应用的先进示范作用，希望通信企业和工业企业拓展合作、融合创新，丰富5G技术应用场景，促进企业提质增效，引领产业转型升级。

　　在随后召开的座谈会上，徐衣显听取了洛阳5G网络工程项目建设情况汇报，肯定了全市信息通信业统筹推进5G新基建、助推全市经济社会发展的积极贡献，就做好全市5G网络建设工作强调，一要提高站位、抢抓机遇。5G是七大“新基建”的领头羊，有关部门和通信企业要主动对接上级政策和重大规划，抢抓机遇、强力推进，尽快形成更多投资量、实物量，实现5G网络全面覆盖、深度覆盖。二要破解瓶颈、抓紧落地。系统梳理5G基站建设选址、占地、用电等问题清单，积极主动协调服务，定期调度、限期解决，加快建设进度，提前完成年度任务，保持全省领先地位。三要拓展应用、智慧发展。着眼产业升级、智能制造、数字消费新需求，由点到线、由线到面、突破提升，开辟新场景，拓展新应用，激发新动能，带动新增长。聚焦产业上下游，推进集群式招商，建好大数据等园区，用好制造业等基金，办好高峰论坛等展会，引进一批风口产业新项目。四要完善机制、压实责任。通信企业要对标先进、拉高标杆，主动向上对接，争取更多支持。工信、发改、住建、城管等职能部门要分工负责、协调配合，落实配套政策，加大支持力度，加强宣传科普，消除群众顾虑，营造良好环境。(洛报融媒·洛阳网记者 孙自豪)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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