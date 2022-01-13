用最小代价实现最大防控效果

三天时间、三个批次、全员阴性！近期，全市有序组织新冠肺炎疫情防控应急处置实战演练，顺利完成全域全员核酸检测。

三天时间、三个批次、全员阴性！近期，全市有序组织新冠肺炎疫情防控应急处置实战演练，顺利完成全域全员核酸检测。以演促练、以练备战，快速有序、应检尽检，就是要进一步检验提升疫情防控能力，牢牢守住长周期不发生规模性疫情的底线，努力用最小的代价实现最大的防控效果。

防疫关乎生命，发展关乎生计。进入3月以来，我国本土新冠肺炎感染者累计突破7万，洛阳也出现零星输入病例，尤其是变异毒株传播力、隐匿性增强，输入风险持续加大。面对依然严峻复杂的疫情防控形势，必须落实落细防控措施，果断快速阻断输入风险、切断传播途径，最大限度缩小疫情影响范围，全力保障人民群众生命健康安全，最大限度减少对经济社会发展的影响。

代价小不小，成果大不大，就看是否快速、精准。复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏曾将防疫工作喻为“陶瓷店里抓老鼠”，既要抓住老鼠，又不要打破瓷器，希望不要因为防疫对社会生活产生大的影响。这一形象比喻启示我们，必须不断优化疫情防控举措，抓早、抓小、抓基础，尤其要把“早发现”作为关键，把“抓卡口”作为重点，从严从紧“防得住”；同时又要防止“一刀切”，有针对性出台政策惠企纾困、保障民生，统筹抓好稳住经济、民生的基本盘，为经济社会发展“开门红”“全年红”赢得更大主动！(洛平)