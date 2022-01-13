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洛阳2022年高招体检正在进行 这些事项要注意
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.30 08:42

外科检查

　　昨日，2022年洛阳市城市区高招体检在河南科技大学第一附属医院开元院区进行。来自市四十中、市三中等学校的1200余名高三学生，有序接受体检。市招生考试中心普招科负责人为大家介绍体检注意事项。

　　现场 检诊分离、分批体检

　　相关要求

　　按照疫情防控要求，我市2022年高招体检按照检诊分离、分时分批分组、各高中学校统一组织的要求进行。

　　专家解读

　　市招生考试中心普招科科长高冰南

　　拿河南科技大学第一附属医院开元院区高招体检点来说，往年高招体检在该院门诊楼体检中心进行，今年则转移到该院一栋诊疗楼内。学生们在医院设置的准备区集合编组后，由医院引导员带领学生从专用通道和专用电梯进入体检区，有效避免了学生和前来就诊的患者间的接触，做到检诊分离。

　　为了最大限度缩短学生在医院等待的时间，市招生考试中心制定了体检上站时间安排表，将每个学校上站人数和准确的体检时间提前公布，让广大学生心中有数，避免了扎堆、拥挤和滞留等现象；同时要求各高中由教师带队组织本校学生到体检点，体检结束后统一返校，不允许学生独自到医院体检。

　　时间安排

　　本轮在本地本校就读的城市区普通类考生体检，将持续到4月10日，预计有近1.3万名考生参加。29日当天，1267名考生参加体检。

　　社会考生、对口生及未在洛普通类考生体检暂缓。

　　孟津区、偃师区和我市七县的高招体检工作，由辖区教育主管部门统筹组织。

　　提醒 有异议的考生须在规定时间参加复检

　　体检人数

　　所有报名参加2022年高考及提前单独招生(含对口招生)的考生，均须参加体检。未参加体检的考生，高校可不予录取。今年市区考生(除偃师、孟津)体检总人数为27837人，其中普通类17709人，对口生10128人。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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