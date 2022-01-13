郭守静：“孝敬老人，就要让老人顺心” （孝贤正能量）

“咱们走快点儿，今天有点儿晚了。”昨日15时许，家在涧西区洛铜034街坊的郭守静披上外套，匆匆出门。

郭守静给父亲刮胡子

“咱们走快点儿，今天有点儿晚了。”昨日15时许，家在涧西区洛铜034街坊的郭守静披上外套，匆匆出门。

“咋才来？我都等老半天了。”步行1分钟，洛报融媒记者跟随郭守静到了她的父亲郭继敦家，91岁的郭继敦已穿好衣服坐在床边吆喝起来，等着闺女带他出去遛弯儿。

“你瞧，我晚来一会儿他就得跟我生气。”郭守静一边笑一边搀扶着父亲说，“别生气了，咱今天多转会儿，中不？”

“中吧。”郭继敦嘴上还有些不情愿，脸上早已挂上笑容。

这一幕十分温馨，让人感动。

为了离父亲近点儿，她把家搬到了父亲住的小区

今年58岁的郭守静在家排行第三。“哥哥、姐姐、弟弟早几年就不在了，母亲也去世了，我一个人照顾父亲。”郭守静说，从2015年开始，父亲的身体状况一天不如一天，那时她家离父亲家较远，她每3天去看望父亲一次，给父亲送点儿吃的喝的。

2018年，因为担心独居的父亲，郭守静买了一套60多平方米的老房子，和父亲住在了一个小区。“父亲家就一间卧室，住不下两个人，我新买的房子刚够我们一家三口住，不过好在是前后楼，离得特别近。”郭守静说，和父亲住在一个小区后，她每天要往父亲家跑十几趟，“早上他一醒我就过去，晚上等他躺到床上后我再离开”。