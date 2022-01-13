“0蔗糖＝无糖”“东西向睡会失眠”“鸡蛋是癌症等发展的重要食物”……看晚报的《健康周刊》，2021年度十大健康谣言榜单发布，老年群体成为这类健康谣言的重灾区，再度成为社会关注的热点。

“0蔗糖＝无糖”“东西向睡会失眠”“鸡蛋是癌症等发展的重要食物”……看晚报的《健康周刊》，2021年度十大健康谣言榜单发布，老年群体成为这类健康谣言的重灾区，再度成为社会关注的热点。

老年人似乎有轻信谣言的“易感体质”。当“银发族”开始玩智能手机时，他们的朋友圈就大量充斥诸如“豆浆致癌”等健康谣言，这些看起来“小儿科”的套路，却让老年人深信不疑，并诱使他们从“利他”出发，不知不觉成为健康谣言的转发大户。年轻人对父母轻信谣言颇为不解，甚至加以斥责，然而儿女的抗争常以无奈告终。理智分析老年人为什么容易轻信谣言，我们才能更好地理解他们，让他们更有效地远离谣言和骗局。

老年人对谣言“宁可信其有”，既可能是科学素养问题，也可能跟养老的变化有关。随着养老社会化、社区化的兴起，越来越多的老年人选择独居，生活封闭，菜价上涨、看病费用增加等小问题就会使他们安全感降低；同时，“四二一”家庭大量出现，年轻人的负担非常重，即使住在一起，对老人的生活照顾和情感陪护也跟不上，“看完能救命”式的健康谣言，很容易利用这种不安全感和情感危机乘虚而入。可见，不是老年人“宁可信谣言，也不信自己的儿女”，而是家人陪伴的欠缺，让老人对谣言丧失了抵抗力。说到底，老年人对谣言所谓的“易感体质”，不过是老龄化社会的一道养老难题。

有人说，老年人是这个快进时代的孩子。想想孩提时，父母是怎么陪着子女一路长大的，现在老去的父母就像孩子，是他们需要子女陪伴的时候了。常回家看看，用陪伴改变老年人的谣言“易感体质”，给予他们更多的理解和关爱，教会他们使用新科技，帮助他们提高健康认知水平，引导他们关注权威媒体，不断增强抵抗谣言的免疫力，同时经常帮他们清理一下朋友圈，你会看到，在父母的朋友圈里，你永远是最重要的联系人！(洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭)