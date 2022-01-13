洛阳5个入选！河南省评出优秀村规民约和居民公约73个

昨日，记者从市民政局获悉，河南省近日评出73个优秀村规民约和居民公约，我市偃师区府店镇来定村村规民约、栾川县合峪镇砚台村村规民约、宜阳县香鹿山镇赵老屯村村规民约、瀍河区杨文街道拦沟社区居民公约、洛龙区龙门石窟街道河东社区居民公约入选。

昨日，记者从市民政局获悉，河南省近日评出73个优秀村规民约和居民公约，我市偃师区府店镇来定村村规民约、栾川县合峪镇砚台村村规民约、宜阳县香鹿山镇赵老屯村村规民约、瀍河区杨文街道拦沟社区居民公约、洛龙区龙门石窟街道河东社区居民公约入选。

“热爱祖国热爱党，前进路上不迷惘。不忘初心记使命，共同奋斗奔小康……”市民政局相关负责人介绍，以偃师区府店镇来定村为例，其村规民约包含爱祖国听党话、遵纪守法、综治维稳、邻里关系、生态环境、乡村建设、民生保障等内容。这些村规民约、居民公约对弘扬中华民族传统美德和时代新风，激发城乡社会活力，培育城乡发展动力，推进基层治理体系和治理能力现代化具有积极作用。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 董华武）