李保刚：坚守战“疫”一线130多天

“您好，司机朋友，进入小区请扫场所码并登记信息。”近日，在涧西区厂前一社区洛轴十四号院北门的防疫卡点，49岁的李保刚拿着自己制作的场所码走到车辆前，司机摇下车窗即可完成扫码、登记，整个过程不超过半分钟，“我严格着呢，不按流程来的都别想进小区！”

“您好，司机朋友，进入小区请扫场所码并登记信息。”近日，在涧西区厂前一社区洛轴十四号院北门的防疫卡点，49岁的李保刚拿着自己制作的场所码走到车辆前，司机摇下车窗即可完成扫码、登记，整个过程不超过半分钟，“我严格着呢，不按流程来的都别想进小区！”

李保刚说，细细数来，他当社区防疫志愿者已超过130天。值得一提的是，在李保刚在该小区北门执勤的同时，他的妻子也在这个小区的南门坚守岗位。

“没啥，能在家门口为大伙儿做点儿事，图个心里高兴！”在被问及为何夫妻俩一起参与社区防疫志愿服务活动时，李保刚云淡风轻地说。

厂前一社区相关负责人介绍，洛轴十四号院共30栋楼3200余人，作为小区的老住户，李保刚利用自己熟悉小区的优势，严把基层防疫关，谁是小区住户、谁是外来人员，他一眼就能看出来。更让人感动的是，在此前许多社区防疫卡点撤离的时候，李保刚主动要求继续执勤，因此，洛轴十四号院的防疫卡点也成为厂前一社区为数不多一直保留的卡点之一。

李保刚回忆，在这4个多月时间里，不少居民暗地里说过自己“憨”，不仅“憨”在风雨无阻的坚守，也“憨”在始终严格要求、铁面无情。“我这关把得越严，居民的安全就越有保障。”他说，他不在意那些声音，因为他知道他在做一件对大家有益的事，“也有很多居民向我表达谢意，我心里特别甜！”

在主动做好志愿者工作的同时，李保刚还积极带动身边朋友加入志愿者队伍，在他看来，相比表面上的付出，他内心收获的快乐和满足其实更多。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 鹿倩倩 文/图）