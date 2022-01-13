轻信网上色情信息 男子被骗7万多元

近日，西工区一男子轻信网上“约会”信息，没有约到美女反被骗7万多元。

近日，西工区一男子轻信网上“约会”信息，没有约到美女反被骗7万多元。

3月中旬，家住西工区的张某收到一条短信，短信中含有色情暗示信息，并附了一个链接。张某好奇地点开了短信中的链接，并按链接引导下载了一款名为“尤物”的App。打开App后，页面上有一些衣着暴露的女性图片和提供“约会”的介绍。

“我联系该App客服人员后，对方称可以免费介绍我与App页面中的美女‘约会’，但需要我在网上商城‘做任务’，以购买商品的方式来换取‘约会’资格。”张某称，对方还说，只要完成4个购买任务即可获得资格，完成后对方会将本金和7%的佣金退还给他。

张某心动之下便加了客服推送的“经理”微信，而后按要求“做任务”。其间，“经理”向张某提供银行账户，让他向该账户转入指定款项，并在网上商城购买商品，完成指定的订单任务。

前两个任务完成后，张某确实收到了本金和相应的返还佣金，但后续任务指定购买的商品价值金额变大，且一直没有收到本金和佣金。张某向“经理”提出退款，对方谎称他马上就可以获得“约会”资格，并保证一定会支付本金及佣金，诱导他继续完成任务。

经过多次操作，张某实在没钱了，就把自己的几张信用卡授信额度透支，共计给对方转账9次，转账7万多元。

之后，张某多次催要相关款项，对方均找理由推诿，张某这才发觉被骗。

目前，该案正在进一步侦办。

“这是一起刷单类电信网络诈骗，不法分子先以‘约会’美女诱惑受害者，引导其下载非法App软件，接着用‘刷单赚取佣金’的套路实施诈骗。”民警提醒，网上招嫖和网络刷单本身就是违法行为，面对网上的色情广告，一定要洁身自好，不要点击不明链接，牢记不透露、不转账，保护好自己的钱袋子。遭遇诈骗后及时拨打110报警。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏孝群）