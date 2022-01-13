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洛阳今日全区多云 气温9℃到20℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.03.30 08:15
伊河关林湿地公园春日美景(洛报融媒·洛阳网记者 鲁博 摄)

　　昨天白天，洛阳春光在线，气温直奔近期小高点，但受冷空气影响，到傍晚时分，突然淅淅沥沥下起小雨，让下班的市民措手不及。

　　好在这股冷空气来得快去得也快，今天天气将好转，但受冷空气余威影响，依然有4级左右的东北风，升温不会太明显。到本周后期，受高空西北气流控制，晴朗将再度归来，天气也将重新变得暖洋洋。

　　具体来说，市气象局根据最新气象资料分析，受弱冷空气和高空短波槽影响，洛阳短期内云系较多，风力较大，预计今天白天，洛阳全区多云，东北风3级到4级，气温9℃到20℃；今天夜里到明天白天，洛阳全区晴天转多云，偏东风3级到4级，气温10℃到17℃。此外，据河南省气象台预报，受冷空气影响，今天豫西地区有浮尘，提醒公众注意防范。

　　三月的洛阳，满城繁花，杏花、桃花、樱花……肆意绽放，但洛阳人最心心念念的还是牡丹。昨天，中国国花园、王城公园、隋唐城遗址植物园等牡丹观赏园里的催花牡丹已经绽放枝头，白的、红的、粉的、紫的……牡丹特有的芬芳被春风送到人们跟前，沁人心脾，令人心旷神怡。

　　这样的芬芳，对有过敏性鼻炎的人来说，并不友好。春季是过敏性鼻炎高发的季节，医疗专家提醒，有过敏性鼻炎的群体一定要注意防与治。对于季节性过敏性鼻炎，建议在花粉期前1周到2周开始预防性使用药物。花开季节，不要在室外长时间逗留，同时，中午前后是花粉浓度最高的时段，此时尽量减少外出，如果外出，要戴好口罩，穿长袖衣服，戴眼镜等。发生过敏时，应及时进行药物治疗，可适当服用抗过敏药物，如果症状严重，要尽快就医。此外，避免使用棉签、卫生纸等抠鼻，以免破坏鼻黏膜和造成毛细血管破裂，影响鼻腔环境。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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