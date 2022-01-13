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洛阳市这些集体和个人获全省荣誉称号
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.29 21:26

　　近日，记者从共青团洛阳市委获悉，2019-2020年度河南省青年文明号集体评选结果揭晓，洛阳市共有14个集体、14个个人分别荣获河南省“青年文明号”“青年岗位能手”荣誉称号。

　　●荣获河南省青年文明号集体名单

　　团组织独立推报(7个)

　　中国空空导弹研究院导引系统事业部软件系统专业室

　　中国船舶七二五所第八研究室特种金属管件车间

　　中信重工创新研究院

　　河南科技大学第一附属医院急诊医学部

　　中国石油天然气第一建设有限公司大型设备吊装运输分公司5000吨作业队

　　洛邑古城游客中心

　　洛阳博物馆宣教部

　　行业系统联合推报(7个)

　　洛阳市公安局交警支队洛龙交巡大队行政区中队

　　河南省交通运输发展集团有限公司洛阳分公司陆浑服务区

　　洛阳市公共交通集团有限公司10路线

　　洛阳市中医院西工院区急诊科

　　洛阳市妇幼保健院妇科三区

　　国家税务总局洛阳市孟津区税务局平乐税务分局

　　郑州海关所属洛阳海关查验一科

　　●荣获河南省青年岗位能手名单

　　团组织推报(5名)

　　徐侠剑 中信重工机械股份有限公司矿研院加工工艺所副所长

　　王楚(女，满族) 中国建设银行洛阳古城路支行客户经理

　　张由景 中国船舶集团有限公司第七二五研究所第一研究室科研部部长

　　白晔博 河南三建建设集团有限公司技术负责人

　　米志超 华能洛阳热电有限责任公司燃料部检修班长

　　职业技能竞赛类(9名)

　　张辉 中国船舶集团有限公司第七二五研究所职工

　　张锋 中国一拖集团有限公司所属一拖(洛阳)柴油机有限公司电气工程师

　　王源 中国一拖集团有限公司所属第一拖拉机股份有限公司大拖公司维修电工

　　张志海 中国船舶集团有限公司第七二五研究所装配二班班组长

　　闫成峰 中国一拖集团有限公司所属一拖(洛阳)汇德工装有限公司高级工

　　韩哲 洛阳炼化宏达实业有限责任公司网络工程师

　　孙浩瀚 中国一拖集团有限公司所属一拖(洛阳)福莱格车身有限公司网络工程师

　　李超 中信重工机械股份有限公司重型装备厂车间主任助理

　　陈斐 中信重工机械股份有限公司设备保障部大修钳工一组班长 （洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张珂）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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