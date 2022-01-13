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省内多地发现阳性人员！洛阳疾控紧急提醒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.27 20:28

　　近期，国内疫情点多、面广、频发，疫情防控面临复杂性、艰巨性、反复性的严峻形势。省内多地在中高风险地区所在城市返回人员中筛查发现阳性人员。洛阳市疾控中心提醒，严防输入性风险，需要广大市民和各单位密切配合，尤其来(返)洛人员必须落实好防控政策。

　　据统计，上海近一周内报告新增的本土感染者已突破10000例，其中无症状感染者数量最为突出，达9915例，约为新增确诊病例数量的57倍。国家卫健委副主任、国家疾控局局长王贺胜近期也表示，“我们组织专家分析研判认为，全球本轮疫情是高位流行，而且近期不会结束。”

　　3月26日，郑州市在全员核酸检测中发现1例新冠肺炎无症状感染者，该病例3月23日驾驶货车从上海返回郑州。

　　3月27日，南阳市镇平县发现1例新冠肺炎初筛阳性病例，该病例3月24日从上海返回镇平。

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　　“纵观近期各地发现的阳性人员，大家应该能感受到，奥密克戎变异株极强的传播速度、传染能力以及隐匿性。”洛阳市疾控中心传染病预防控制专家朱鑫说，其实不管是德尔塔还是奥密克戎，我们此前提倡的办法一直有效，关键在于大家能否落实好这些防控举措，“减少非必要流动，尤其非必要不前往中高风险地区所在城市，来(返)洛人员请严格落实防控政策，这些基本的防控措施缺一不可，任何一次麻痹大意，都可能会影响我们来之不易的防控成果。”

　　为此，洛阳市疾控中心发布重要提醒：

　　一、有市外旅居史人员，在抵洛前务必做好主动报备

　　从微信、支付宝等搜索国务院客户端小程序，可查看最新来(返)洛政策。近14天内有中高风险区及所在地市旅居史的来返洛人员，与公布的阳性病例行程轨迹有交集的、同时空伴随人员，以及健康码为红码或者黄码的人员，请上述人员立即向所在社区(村)、单位报备，并配合做好测温验码、核酸证明查验、隔离医学观察或健康监测等疫情防控措施。

　　二、减少非必要出行，尤其不前往中高风险地区

　　关注官方发布的疫情信息和中高风险地区变化信息。尤其是重点关注上海市，吉林省，河北省廊坊市、唐山市，福建省泉州市、莆田市、厦门市，山东省，广东省深圳市、东莞市，江苏省常州市，重庆市，陕西省西安市、宝鸡市、汉中市，辽宁省，甘肃省兰州市疫情。非必要不前往中高风险地区。

　　三、戴口罩，不去人员密集场所，加强自我防护

　　保持正确佩戴口罩、勤洗手、常通风、不握手、不扎堆、不聚会，尽量不去人群密集、空气不流通的场所。进入公共场所时，配合做好戴口罩、验码测温、一米线等防控措施。既往疫情显示，婚宴、聚餐、聚会、打牌、喝茶、培训等聚集性活动引发的聚集性疫情频发，在此特别提醒广大市民朋友们，请尽量不要组织和参加非必要的聚集性活动。

　　四、做好健康监测

　　时刻关注个人和家人的身体健康状况，如出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等症状，请勿自行服药，佩戴口罩尽快到就近的医疗机构发热门诊排查和就诊，并主动告知旅居史、接触史，途中避免乘坐公共交通工具。

　　五、接种疫苗，建立免疫屏障

　　接种新冠疫苗是预防控制新冠肺炎传播的最经济、最有效的措施，也是每一位公民应尽的义务和责任，请符合新冠疫苗接种条件的市民尽早主动完成疫苗全程接种和加强接种，携手共筑全民免疫屏障。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 梁秀梅)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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