洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

2名阳性人员均未接种加强针 洛阳疾控专家接受专访谈加强针重要性
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.27 20:28

　　近日，老城区发现一例新冠肺炎无症状感染者以及一例新冠肺炎病例(轻型)，有关部门流调时发现，两人去年6月接种过第二剂次新冠疫苗后，迟迟未按要求接种加强针。为什么建议大家尽快完成加强免疫接种，记者邀请洛阳市疾控中心免疫规划专家田鹏为您详解。

　　问：老城区两名阳性人员疫苗接种情况如何？

　　答：老城区近日发现的一例新冠肺炎无症状感染者以及一例新冠肺炎病例(轻型)，二人为母女关系，55岁的母亲于去年6月16日接种第二剂次新冠病毒灭活疫苗，31岁的女儿于去年6月24日接种第二剂次新冠病毒灭活疫苗。按照相关规范，符合条件的市民可在接种第二剂次新冠病毒灭活疫苗满6个月后接种加强针。

　　问：为什么要及时接种新冠疫苗以及加强免疫？

　　答：国内外研究结果均表明，新冠疫苗在预防感染、减少发病方面发挥很大作用。不过，新冠疫苗与其他疫苗一样，接种一段时间后，有保护效果减弱的情况，加强免疫后，则会使这种减弱情况出现“强势反弹”，产生更高的抗体保护。

　　问：现在的新冠疫苗能预防奥密克戎病毒吗？

　　答：近期由奥密克戎变异毒株引发的新冠肺炎疫情肆虐。虽然奥密克戎变异株存在免疫逃逸，但新冠疫苗仍然是我们对抗疫情的有力武器。接种新冠疫苗对于感染后重症、住院风险及死亡均具有较好的保护效果。即使接种疫苗后不幸感染新冠病毒，临床表现通常也较轻微甚至无症状。此外，这种免疫反应可能对其他变异株也有效果。

　　问：老年人的活动范围小，感染风险不高，有必要接种疫苗吗？

　　答：老年人和有基础疾病的人群是最需要接种疫苗的。近期香港的疫情教训尤为深刻，老年人如果接种率低，那么重症病亡率就会很高。

　　数据显示，香港第五波新冠肺炎疫情的死亡率约为0.03%，其中未接种疫苗患者的病死率达0.54%，是已接种疫苗患者的18倍。死亡病例多数为65岁及以上老年人，且大部分人未完成新冠病毒疫苗全程接种。惨痛教训也再次表明，全程接种新冠病毒疫苗可以有效预防感染后重症和死亡的发生。

　　问：洛阳60岁以上人群接种疫苗情况如何？

　　答：数据显示，截至2022年3月26日，洛阳60岁以上人口129.1万，完成两剂次接种106.3万，接种率82.3%，完成加强免疫65万，接种率50.3%。80岁以上人群基础免疫接种率44.88%，加强免疫接种率13.45%。

　　相当于80岁以上老人中，每10人中仅有1人完成加强免疫接种，老年人群接种新冠疫苗的缺位，也意味着这个群体出现“免疫洼地”，感染风险进一步增加。

　　所以洛阳市疾控中心呼吁广大市民尤其是老年人，积极参与接种新冠疫苗，共同筑起强大的免疫屏障。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 梁秀梅）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 除了安乐窝，您是否听过邵雍的这些传说
    除了安乐窝，您是否听过邵雍的这些传说
    除了安乐窝，您是否听过邵雍的这些传说
        前几日，春雨如丝。透过春雨，世间万物如同写意画般，若隐若现。让人不禁想起邵雍的《春雨吟》：“春雨细如...
  • ·程韩黄激战大谷关 孙坚一战名扬四海
  • ·春意渐浓，洛阳市近郊有这些适宜赏花游玩、强健体魄的地方
  • ·隋唐里坊文化数字展示馆有啥看点？周边又有哪些游赏处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 关于孟津区全员核酸检测结果的通告
  • 宜阳县、偃师区通报全员核酸检测结果
  • 购房者注意！洛阳市住房保障和房产服...
  • 省内多地发现阳性人员！洛阳疾控紧急提醒
  • 洛阳又有两家科技企业孵化器晋级国家队
  • 郁金香花田美如画 吸引游人流连忘返【...
  • 洛阳大谷关关城初露芳容
  • 28日起，洛阳78路公交线路优化调整
  • 洛阳市洛龙区入选河南省民营经济示范...
    		•
    百姓呼声
    白马寺、玄奘寺风景日戳是否可以正常加盖
    网友咨询：我市支持自己上传身份证照片吗
    精彩图片
    建设社区体育公园 打...
    鸿盛轴承：生产线升级...
    国花路机动车道提升改...
    以人工智能助力产业转...
    精彩热帖

    春芽

    洛阳之春

    春雨润物海棠妩媚

    石子之眼 雨后
    /兴洛湖之春
    /乐于助人的39路公交女司机
    /春花柳绿映春水
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605