2名阳性人员均未接种加强针 洛阳疾控专家接受专访谈加强针重要性

近日，老城区发现一例新冠肺炎无症状感染者以及一例新冠肺炎病例(轻型)，有关部门流调时发现，两人去年6月接种过第二剂次新冠疫苗后，迟迟未按要求接种加强针。为什么建议大家尽快完成加强免疫接种，记者邀请洛阳市疾控中心免疫规划专家田鹏为您详解。

近日，老城区发现一例新冠肺炎无症状感染者以及一例新冠肺炎病例(轻型)，有关部门流调时发现，两人去年6月接种过第二剂次新冠疫苗后，迟迟未按要求接种加强针。为什么建议大家尽快完成加强免疫接种，记者邀请洛阳市疾控中心免疫规划专家田鹏为您详解。

问：老城区两名阳性人员疫苗接种情况如何？

答：老城区近日发现的一例新冠肺炎无症状感染者以及一例新冠肺炎病例(轻型)，二人为母女关系，55岁的母亲于去年6月16日接种第二剂次新冠病毒灭活疫苗，31岁的女儿于去年6月24日接种第二剂次新冠病毒灭活疫苗。按照相关规范，符合条件的市民可在接种第二剂次新冠病毒灭活疫苗满6个月后接种加强针。

问：为什么要及时接种新冠疫苗以及加强免疫？

答：国内外研究结果均表明，新冠疫苗在预防感染、减少发病方面发挥很大作用。不过，新冠疫苗与其他疫苗一样，接种一段时间后，有保护效果减弱的情况，加强免疫后，则会使这种减弱情况出现“强势反弹”，产生更高的抗体保护。

问：现在的新冠疫苗能预防奥密克戎病毒吗？

答：近期由奥密克戎变异毒株引发的新冠肺炎疫情肆虐。虽然奥密克戎变异株存在免疫逃逸，但新冠疫苗仍然是我们对抗疫情的有力武器。接种新冠疫苗对于感染后重症、住院风险及死亡均具有较好的保护效果。即使接种疫苗后不幸感染新冠病毒，临床表现通常也较轻微甚至无症状。此外，这种免疫反应可能对其他变异株也有效果。

问：老年人的活动范围小，感染风险不高，有必要接种疫苗吗？

答：老年人和有基础疾病的人群是最需要接种疫苗的。近期香港的疫情教训尤为深刻，老年人如果接种率低，那么重症病亡率就会很高。

数据显示，香港第五波新冠肺炎疫情的死亡率约为0.03%，其中未接种疫苗患者的病死率达0.54%，是已接种疫苗患者的18倍。死亡病例多数为65岁及以上老年人，且大部分人未完成新冠病毒疫苗全程接种。惨痛教训也再次表明，全程接种新冠病毒疫苗可以有效预防感染后重症和死亡的发生。

问：洛阳60岁以上人群接种疫苗情况如何？

答：数据显示，截至2022年3月26日，洛阳60岁以上人口129.1万，完成两剂次接种106.3万，接种率82.3%，完成加强免疫65万，接种率50.3%。80岁以上人群基础免疫接种率44.88%，加强免疫接种率13.45%。

相当于80岁以上老人中，每10人中仅有1人完成加强免疫接种，老年人群接种新冠疫苗的缺位，也意味着这个群体出现“免疫洼地”，感染风险进一步增加。

所以洛阳市疾控中心呼吁广大市民尤其是老年人，积极参与接种新冠疫苗，共同筑起强大的免疫屏障。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 梁秀梅）