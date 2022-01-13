2022年度卫生专业技术资格考试和护士执业资格考试推迟

27日，记者从洛阳市卫健委获悉，两项卫生类考试将推迟举行。
27日，记者从洛阳市卫健委获悉，两项卫生类考试将推迟举行。
27日，记者从洛阳市卫健委获悉，两项卫生类考试将推迟举行。
据悉，为切实做好新冠肺炎疫情防控工作，确保广大考生和考试工作人员的生命安全和身体健康，原定于今年4月9日、10日、16日、17日举行的2022年度卫生专业技术资格考试和4月23日、24日举行的2022年护士执业资格考试推迟举行，具体时间将根据疫情防控情况另行通知。
广大考生可关注中国卫生人才网(https://www.21wecan.com/)及微信公众号发布的相关信息，及时了解最新考试安排。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 耿梅）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605