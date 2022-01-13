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2022年度卫生专业技术资格考试和护士执业资格考试推迟
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.27 19:24

　　27日，记者从洛阳市卫健委获悉，两项卫生类考试将推迟举行。

　　据悉，为切实做好新冠肺炎疫情防控工作，确保广大考生和考试工作人员的生命安全和身体健康，原定于今年4月9日、10日、16日、17日举行的2022年度卫生专业技术资格考试和4月23日、24日举行的2022年护士执业资格考试推迟举行，具体时间将根据疫情防控情况另行通知。

　　广大考生可关注中国卫生人才网(https://www.21wecan.com/)及微信公众号发布的相关信息，及时了解最新考试安排。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 耿梅）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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