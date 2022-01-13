2022年度卫生专业技术资格考试和护士执业资格考试推迟

27日，记者从洛阳市卫健委获悉，两项卫生类考试将推迟举行。

27日，记者从洛阳市卫健委获悉，两项卫生类考试将推迟举行。

据悉，为切实做好新冠肺炎疫情防控工作，确保广大考生和考试工作人员的生命安全和身体健康，原定于今年4月9日、10日、16日、17日举行的2022年度卫生专业技术资格考试和4月23日、24日举行的2022年护士执业资格考试推迟举行，具体时间将根据疫情防控情况另行通知。

广大考生可关注中国卫生人才网(https://www.21wecan.com/)及微信公众号发布的相关信息，及时了解最新考试安排。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 耿梅）