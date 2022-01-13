洛阳地铁1号线开通一周年 拍最美地铁、参与送祝福、赢丰厚奖品

3月28日，是洛阳地铁1号线开通一周年纪念日。洛报集团与洛阳市轨道交通集团携手，举行系列活动，邀请广大市民乘客拍最美地铁、参与送祝福，并为大家准备了丰厚的奖品。

3月28日，是洛阳地铁1号线开通一周年纪念日。洛报集团与洛阳市轨道交通集团携手，举行系列活动，邀请广大市民乘客拍最美地铁、参与送祝福，并为大家准备了丰厚的奖品。

开通一年来，洛阳地铁不仅带给市民实实在在的出行便捷，更让古都洛阳带着“中西部非省会城市首个开通地铁城市”这样的光环，在重振洛阳辉煌的新征程中继续阔步向前。

●这一年，洛阳地铁1号线累计运营里程222.63万公里，相当于绕地球赤道约56圈；

●这一年，洛阳地铁1号线累计客运量1885.65万人次，超过洛阳常住人口总量的2.7倍；

●这一年，单日客运量最高达到24.64万人次；

●这一年，洛阳地铁1号线累计开行载客列车88074列次，运行图兑现率99.99%，列车正点率99.98%，运营各项指标均优于国标要求。

为庆祝洛阳地铁1号线开通一周年，持续推行“以礼相待、乘人之美”的洛阳地铁服务理念，在此，洛阳轨道交通集团将携手洛阳日报报业集团，开展“洛阳地铁1号线开通一周年系列乘客互动宣传活动”。