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车主注意！这些加油站汽油不符合标准
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.27 17:27

　　抽取车用乙醇汽油(E10)138个批次，8个批次不符合标准要求.......今日记者从洛阳市市场监管局了解到，该局发布2021年下半年流通领域成品油及车用尿素质量监督抽查情况。

　　按照洛阳2021年度产品质量监督抽查计划，该局在全市范围内组织开展了流通领域成品油及车用尿素质量监督抽查。目前结果已经出炉，具体情况为：

　　抽取车用乙醇汽油(E10)138个批次，不符合标准要求8个批次，不符合标准发现率5.80%。

　　抽取车用柴油114个批次，不符合标准要求1个批次，不符合标准发现率0.88%。

　　抽取车用尿素20个批次，全部符合标准要求。

　　目前，不符合标准的企业和所涉产品已经交由所属县区市场监管部门进行处理。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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