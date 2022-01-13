“2022年中国中西医结合学会周围血管疾病专业委员会中医外治与外用药物专家委员会年会”在洛召开

为了加强对中医外治与外用药的挖掘、继承、创新、发展，由洛阳市中医院承办的“中国中西医结合学会周围血管疾病专业委员会中医外治与外用药物专家委员会2022年年会暨第二届中医外治法与外用药物配制及应用培训班”于2022年3月26日在洛阳市中医院西工院区隆重召开，按照疫情防控要求，本次大会采用全部“线上”的形式如期举行。线上观看人数高达5000余人，会议取得圆满成功！

为了加强对中医外治与外用药的挖掘、继承、创新、发展，由洛阳市中医院承办的“中国中西医结合学会周围血管疾病专业委员会中医外治与外用药物专家委员会2022年年会暨第二届中医外治法与外用药物配制及应用培训班”于2022年3月26日在洛阳市中医院西工院区隆重召开，按照疫情防控要求，本次大会采用全部“线上”的形式如期举行。线上观看人数高达5000余人，会议取得圆满成功！

在执行主席何春红教授的主持下，本次会议拉开了帷幕，来自全国各地的专家、学者、委员齐聚线上。

洛阳市中医院院长王颖在致辞中向长期以来对我国中医药防治周围血管疾病事业关心和支持的各位专家、学者表示衷心的感谢。受疫情影响，今天大家跨时空、跨地域，在线上汇聚一堂，互相学习、交流经验，分享成果，推动中医外治与外用药物的发展。

大会主席杨博华教授在开幕式致辞中表示中医外治与外用药物专家委员会已取得了很大成绩，通过几年的努力，团队不断壮大，他对丹药、软膏、硬膏主题性的会议表示肯定，选用中医药特色进行挖掘、创新，通过学术交流的平台共同切磋、互相提高，使中医外治优势发挥、传承、发展，并希望更多有志之士加入我们。

洛阳市医学会李冰主任在开幕式致辞中强调了中医药的重要性，今天会议利用云端分享研究成果，挖掘洛阳中医、再创洛阳中医繁荣、促进洛阳中医发展。

大会执行主席何春红教授在开幕式致辞中表示要在重视并抓好疫情防控工作的同时，也要抓紧谋划周围血管健康和学术交流等各项工作。并对本次会议背景及主题进行了介绍，表示将认真履行自己的职责，传承、创新、发展中医外治法与外用药物，为专业委员会的发展贡献出自己应有的力量。

本次会议的宗旨是“挖掘、继承、创新、发展”，中国中西医结合学会周围血管疾病专业委员会主任委员、北京中医药大学东直门医院博士生导师杨博华教授；中国中西医结合学会周围血管疾病专业委员会第五、六届主任委员、首届全国名中医、河南中医药大学第一附属医院崔公让教授；中国中西医结合学会周围血管疾病专业委员会第七、八届主任委员、黑龙江中医药大学李令根教授；中国中西医结合学会周围血管疾病专业委员会副主任委员、河南中医药大学第一附属医院周围血管科主任周涛教授；中国中西医结合学会周围血管疾病专业委员会副主任委员、山东中医药大学附属医院秦红松教授；中国中西医结合学会周围血管疾病专业委员会副主任委员、上海中医药大学附属上海市中西医结合医院脉管科主任曹烨民教授；及上海中医药大学附属龙华医院阙华发教授在内等众多周围血管领域相关学者齐聚一堂，围绕中医外治及中医外用药物配制和临床应用进行主题发言、学术交流、并对热点问题进行热烈探讨，得到大家一致好评。

当然，中医膏药配制培训及临床应用亦是大家最期待环节，本届会议主题是硬膏药。作为3月26日压轴授课，由中国中西医结合学会周围血管疾病专业委员会中医外治与外用药物专家委员会主任委员何春红教授讲解、培训硬膏药的配制，从辨证选方、择药、基质选择、泡药、炸药、炒丹、炼油、下丹、去火毒、加细药、摊膏药等步骤及注意事项一一讲解，并对硬膏药的使用方法、适应症、用药时机进行了交流，现场气氛活跃，讨论激烈，获得了与会专家、委员的一致好评，委员们兴致勃勃并表示此次培训班内容非常实用，可以尝试将硬膏药实践于日常诊疗工作中，并希望能够与何春红主任团队持续线上互动、远程指导应用。这是对中医外用药物的继承、传播，使中医外治与外用药物事业不断的发展、壮大。

大会在浓厚的学术氛围中进入尾声，中国中西医结合学会周围血管疾病专业委员会中医外治与外用药物专家委员会主任委员何春红教授作闭幕式致辞。

她说，中医外治与外用药物学术盛会，中医外治薪火相传。会议是短暂的，会议的成果却是能够永恒享用的学术财富。我们的中医外治与外用药物秉承着“传承不泥古，创新不离宗”的理念，这样我们的中医外治才会生机勃勃，才称得上是现代中医外治和外用药物。希望我们通过以学术交流为契机，在临床工作中进行广泛的学术交流，相互学习，共同进步，希望明年能在古都洛阳再相聚。

中国中西医结合学会周围血管疾病专业委员会主任委员、北京中医药大学东直门医院博士生导师杨博华教授对各位参会同道表示衷心的感谢，并表示此次学术盛宴，线上共同交流，传承已在进行时，创新、发展才是今后的主题，希望各位同道齐心协力，继续坚守中医外治与外用药物这项工作，祝愿中医外治与外用药物队伍越来越壮大。

此次会议在大家的一致赞扬中落下帷幕，期待明年再相聚。（西工院区周围血管病一病区 张静云）

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