关于孟津区全员核酸检测结果的通告

按照省、市新冠肺炎疫情防控指挥部部署要求，我区于3月26日在全区开展了全员核酸检测。

按照省、市新冠肺炎疫情防控指挥部部署要求，我区于3月26日在全区开展了全员核酸检测。 关于全区全员核酸检测结果的通告 按照省、市新冠肺炎疫情防控指挥部部署要求，我区于3月26日在全区开展了全员核酸检测。 在广大群众的有力支持配合下，全区全员核酸检测工作已顺利完成，检测结果全部为阴性。 当前疫情防控形势依然严峻复杂，广大群众要克服麻痹松懈思想和侥幸心理，自觉服从防控要求，主动配合防控措施，全面加强个人防护，坚决阻断疫情传播。 洛阳市孟津区新冠肺炎疫情防控指挥部 2022年3月27日 ⑥