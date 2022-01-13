关于孟津区全员核酸检测结果的通告

按照省、市新冠肺炎疫情防控指挥部部署要求，我区于3月26日在全区开展了全员核酸检测。
按照省、市新冠肺炎疫情防控指挥部部署要求，我区于3月26日在全区开展了全员核酸检测。
关于全区全员核酸检测结果的通告
按照省、市新冠肺炎疫情防控指挥部部署要求，我区于3月26日在全区开展了全员核酸检测。
在广大群众的有力支持配合下，全区全员核酸检测工作已顺利完成，检测结果全部为阴性。
当前疫情防控形势依然严峻复杂，广大群众要克服麻痹松懈思想和侥幸心理，自觉服从防控要求，主动配合防控措施，全面加强个人防护，坚决阻断疫情传播。
洛阳市孟津区新冠肺炎疫情防控指挥部
2022年3月27日
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