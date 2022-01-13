老城区确诊1例新冠肺炎病例（轻型）

2022年3月26日晚，老城区在集中隔离点隔离人员中确诊1例新冠肺炎病例(轻型)，现将有关情况通报如下

关于我区确诊1例新冠肺炎病例(轻型)的情况通报

2022年3月26日晚，我区在集中隔离点隔离人员中确诊1例新冠肺炎病例(轻型)，现将有关情况通报如下：

该病例为女性，31岁，系3月23日公布的新冠肺炎无症状感染者的女儿，与其母共同居住在我区唐宫东路172号院。

3月23日02:10，在其母(新冠肺炎无症状感染者)核酸检测初筛阳性后，其作为密接者被集中隔离，与其相关的密接者一并被集中隔离。

3月23日至25日，在集中隔离点对其连续开展三次核酸检测，结果均为阴性。

3月26日15:12，其核酸检测初筛阳性；20:45，洛阳市疾控中心复核结果为阳性，经专家组诊断，判定为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

洛阳市老城区新冠肺炎疫情防控指挥部

2022年3月26日