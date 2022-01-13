洛阳这家新能源企业抢抓风口再扩建【视频】

26日，洛阳大生新能源开发有限公司二期扩建工程奠基开工，洛阳新能源产业再扩能。

26日，洛阳大生新能源开发有限公司二期扩建工程奠基开工，洛阳新能源产业再扩能。

洛阳大生新能源开发有限公司位于伊川县产业集聚区，致力于中高端动力型和功能性锂离子电池电解液的研发、生产和销售，目前具备年产1.8万吨电解液的生产能力。该公司成立于2011年12月，积聚了行业的技术优势和市场资源，连续4年被评为全国行业前十名。

“未来五年我国将迎来锂电池爆发式增长，为满足下游新能源产业快速增长的需求，我们二期扩建年产10万吨电解液项目，项目达产后，年产值可达106亿元，税收达3亿元左右，解决就业人口300余人。”洛阳大生新能源开发有限公司董事长魏庆辉介绍。